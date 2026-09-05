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De 10 allerduurste auto’s die nu in Nederland rondrijden kosten evenveel als 2.000 Dacia’s

Recent bewees Autovisie dat goedkoop autorijden anno 2026 nog steeds mogelijk is. Hartstikke fijn, maar hoe ziet de andere kant van het spectrum eruit? Waarin verplaatsen degenen zich voor wie geld geen rol speelt? Dit zijn de tien allerduurste auto’s die nu in Nederland rondrijden.

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Nou ja, daar moeten we meteen een kleine kanttekening bij maken: het zijn de auto’s die de hoogste catalogusprijs hebben volgens kentekengegevens van de RDW. Auto’s zoals een Carrera GT, Ferrari Enzo of F40, die naderhand nog flink in waarde zijn gestegen, staan niet op dit lijstje met hun huidige waarde. Het gaat dus om auto’s met de hoogste nieuwprijs.

Allerduurste auto van Nederland

Op nummer één staat een Koenigsegg Jesko Absolut. De kruisraket uit Zweden wordt aangedreven door een 5,0-liter V8 met twee turbo’s en produceert op E85-brandstof een weerzinwekkende 1.600 pk.

Met een prijskaartje van 4.129.919 euro is het de duurste auto die ooit op Nederlands kenteken is gezet. Een tijd lang reed er een tweede Koenigsegg Jesko rond. Die kostte echter ‘slechts’ 3,5 miljoen euro en is inmiddels verkocht aan een geluksvogel in het buitenland (hopelijk is wel eerst dit schadegevalletje opgelost). Daarmee is de Jesko in dit lijstje nu weer de enige Koenigsegg van Nederland.

Meer dan 2.000 Dacia’s

Op plek twee staat een Bugatti Chiron (waarmee Autovisie ooit 24 uur op stap ging), die iets meer dan 4 miljoen euro gekost heeft. Vervolgens vinden we twee Ferrari F80’s in de top tien. Deze 1.200 pk sterke hypercar heeft een hybride-V6 en is spiritueel opvolger van een reeks grootheden uit de Ferrari-geschiedenis: de 288 GTO, F40, F50, Enzo en LaFerrari.

Model Prijs 1 Koenigsegg Jesko Absolut € 4.129.919 2 Bugatti Chiron € 4.064.477 3 Ferrari F80 € 3.770.604 4 Ferrari F80 € 3.750.741 5 Bugatti Chiron € 3.636.742 6 Bugatti Chiron € 3.622.222 7 Mercedes-AMG One € 3.476.101 8 Bugatti Chiron € 3.427.615 9 Pagani Utopia € 3.322.269 10 Bugatti Chiron € 3.251.755

Chirons blijken overigens de Golfjes het absolute topsegment, want in de top tien bestaat voor de helft uit deze Bugatti’s. Wat zijn dan nog de uitzonderingen? Een Mercedes-AMG One die met een nieuwprijs van net geen 3,5 miljoen euro plek zeven inneemt en een Pagani Utopia van ruim 3,3 miljoen euro op plek negen. De gehele top tien bij elkaar opgeteld, kostte nieuw bijna 36,5 miljoen euro. Daar kun je ruim 2.000 Dacia Springs van komen.

Deze auto’s uit de top 100 vallen op

In de top honderd komen we overigens ook nog een aantal curiositeiten tegen. Wat dacht je bijvoorbeeld van de twee Rimac Nevera-exemplaren op plekken 14 en 15 die elk rond de 2,8 miljoen euro hebben gekost. Daarmee zijn dit de duurste elektrische auto’s die ooit in Nederland zijn verkocht.

Eén van die Nevera’s is overigens van Bugatti-verzamelaar Michel Perridon. De ondernemer kocht vorig jaar overigens ook deze nieuwe auto van 20 miljoen euro, maar die staat blijkbaar niet op gele platen.

Op plekken 24 en 25 vinden we twee Praga Bohema’s achter elkaar die respectievelijk 1.736.875 euro en 1.640.075 euro hebben gekost. Hierboven zie je onze exclusieve rijtest met deze Tsjechische hypercar waarvan er slechts 89 worden gebouwd.

Op plek 52 komen we de duurste Rolls-Royce tegen: een Phantom van 1.045.870 euro, op plek 69 een Ford GT van net geen negen ton en op plek 89 een Ferrari Purosangue waarvoor ruim 835.000 euro is afgetikt. Op plek 97 in de lijst met allerduurste auto’s staat een BMW 3.0 CSL uit 2023. Van die exclusieve coupé werden slechts vijftig stuks gebouwd en voor dit exemplaar is ruim acht ton betaald.