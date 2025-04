Deel dit: Share App Mail Tweet

Motorkap Mercedes-AMG One heeft krankzinnig prijskaartje

De Mercedes-AMG One is enkel voor de happy few. De happy few met heel diepe zakken. De auto kost minimaal 2,3 miljoen euro, maar daar blijft het niet bij. Ook het onderhoud kost een godsvermogen.

Dat blijkt uit een video van de Duitse YouTuber Gercollector. Hij zit goed in de slappe was en heeft een zeer omvangrijke autocollectie. Ook één van de slechts 275 Mercedes-AMG One-exemplaren maakt deel uit van die collectie. Hij doet nu uit de doeken hoe krankzinnig veel geld een onderhoudsbeurt van de hypercar kost.

Wielen duurder dan BMW M2

Het onderhoud aan dergelijke auto’s is niet mals, dat wist je uiteraard al nadat we je de garagekosten voor Bugatti Chiron-eigenaren voorrekenden. Bij de AMG One zijn de prijzen minstens zo schokkend. Zo betaal je voor één wiel met koolstofvezel aerodisc een weerzinwekkende 21.300 euro. Niet krom rijden dus!

Voor de trage rekenaars: een setje wielen voor de Mercedes-AMG One kost je dus maar liefst 85.200 euro. “Daar koop je een gloednieuwe BMW M2 voor”, zegt Gercollector in zijn video. Tja, in Duitsland wel. Bij ons zul je het moeten doen met een tweedehandsje.

Peperdure onderdelen

Daar blijft het niet bij. Een nieuw neusje nodig met al het daarbij behorende carbon vleugelwerk? Dat is dan 48.000 euro alstublieft. Een motorkapje dan? 37.000 euro. Let wel: dat is zonder de koplampen, wielkastlouvres en het gespoten Mercedes-logo.

Relatief gunstig is dan weer de voorruit. Heb je daar een barst in zitten? Dan hoef je ‘slechts’ 2.100 euro af te tikken voor een nieuwe. Rijd je je diffuser aan diggelen, dan ben je wel aan de beurt. Het prijskaartje daarvan bedraagt 53.000 euro. Tasje erbij?

Prijs van Mercedes-AMG One-onderhoud

En hoe zit het met de reguliere onderhoudskosten? Gercollector laat weten dat bij de jaarlijkse beurt twee Mercedes-specialisten een volle werkweek uittrekken om de auto weer tiptop te krijgen. Filters, oliën, andere vloeistoffen en ventielen, alles wordt vervangen. Alleen al de arbeidsuren tellen op tot zo’n 28.000 euro. Met de vervangende onderdelen meegerekend kwam het totaalbedrag van het meest recente beurtje uit op 40.000 euro. Oef!