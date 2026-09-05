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Deze occasion heeft uitgebreide veiligheidsmaatregelen, slimme opbergvakken en luxueuze ruimte zowel voor- als achterin

Met een budget van 20.000 euro kun je veel SUV’s vinden, maar welk model sluit het beste bij jouw wensen aan? Denk aan een luxe uitstraling, een hoogwaardig interieur, veel ruimte, comfort en liefst ook wat rijplezier. Deze week lichten wij drie populaire modellen toe: de Audi Q3, Opel Grandland en Volvo XC40.

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Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via verkoopsites en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 20.000 euro

We kijken deze keer naar premium crossovers, met een maximaal prijskaartje van 20.000 euro. De derde kandidaat is de Volvo XC40, maar we hebben ook nog twee andere opties: de Audi Q3 en Opel Grandland.

Volvo XC40 (2017 – heden)

De Volvo XC40 onderscheidt zich vooral door zijn sterke focus op veiligheidsmaatregelen en zijn slimme, praktische interieur. Hij heeft de hoogste zit van het trio en geeft daardoor goed zicht op het verkeer. Ook heeft deze occasion veel handige opbergvakken. Zijn bagageruimte is van de drie het kleinst, maar achterin biedt de Volvo de meeste ruimte.

Voor maximaal 20.000 euro kun je momenteel 84 occasions. Een Inscription is de luxere uitvoering, terwijl de R-Design een sportievere uitstraling heeft. De T3 is voor dagelijks gebruik vlot genoeg, terwijl krachtigere motoren de XC40 duidelijk sneller maken. Een blauwe Volvo XC40 uit 2018 met 143.911 kilometer staat in Koudekerke te koop voor 19.950 euro.

Technische aandachtspunten van de Volvo XC40

Controleer bij een Volvo XC40 of alle elektronische systemen goed functioneren. Denk daarbij aan het centrale scherm, de airconditioning, parkeersensoren en rijhulpsystemen. Softwareproblemen kunnen storingen of vastlopende schermen veroorzaken. Vraag daarom of bekende softwareproblemen zijn verholpen en of de occasion bij onderhoud van de nieuwste software is voorzien. Versleten rubbers of stabilisatorstangen kunnen geluiden veroorzaken; vervanging kost al snel enkele honderden euro’s.

Deze occasion is de beste koop

Als je zoveel mogelijk occasion voor je geld wilt kopen is de Opel een logische keuze, maar hij mist het prestige van de andere twee. De Audi Q3 biedt juist de meest luxe uitstraling en een fraai afgewerkt interieur, maar is krapper dan de Volvo en binnen dit budget is de keuze beperkt. Wij kiezen voor de Volvo XC40. Hij combineert een modern ontwerp met een hoog veiligheidsniveau, een praktisch en ruim interieur en veel comfort.