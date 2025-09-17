Deel dit: Share App Mail Tweet

Bugatti van 20 miljoen nu al beschadigd, maar dat boeit Perridon niets

De nieuwe auto van ondernemer Michel Perridon is met afstand de duurste auto van Nederland. Helaas lijkt de hyperexclusieve Bugatti Brouillard nu al te zijn beschadigd.

Geen zorgen, hij is niet gecrasht. Dat kan ook helemaal niet, want de auto die afgelopen weekend alle aandacht naar zich toetrok op klassiekerevenement Wheels Mariënwaerdt, kan helemaal niet rijden. Ja, er zit wel een motor in, maar die is niet aangesloten. Hij werd door een elektromotor voortbewogen.

Bugatti Brouillard beschadigd

Om die reden moest hij ook met een lier de trailer in gesleept worden. Dat ging echter niet helemaal volgens plan. Bij het inladen van de auto schraapt de voorbumper over de trailer, zo is te zien op beelden. Auw, dat klinkt erg… duur.

Michel Perridon zal als trotse eigenaar van deze 20 miljoen euro kostende one-off flink balen, toch? Nou, dat valt waarschijnlijk wel mee. De groene hypercar die het grote publiek zag tijdens Wheels Mariënwaerdt (en daarvoor tijdens Monterey Car Week en op Pebble Beach) is namelijk niet de échte Brouillard.

Slechts een showcar

“Niks aan de hand”, reageert The Perridon Collection op beelden die ervan rondgaan. “Dit is een showcar, niet het uiteindelijke productiemodel.” Dat zal voor velen een beetje verwarrend zijn. Er zou toch maar één van gebouwd worden? Dat klopt, maar dat is niet de auto die we allemaal gezien hebben. Dit showmodel is gebouwd op een oud chassis, mogelijk van een Mistral.

Voor Michel Perridon wordt een ander chassis genomen en hij krijgt ook een verse W16-motor in de zijne. Deze auto wordt naar verwachting in 2027 aan de Nederlandse ondernemer geleverd. Dat is de uiterlijke termijn, want daarna loopt de homologatie voor de W16-motor af.

De échte moet nog gemaakt worden

Alle engineering voor de auto moet nog gebeuren. Vrijwel alles wat nodig is voor de typegoedkeuring. Anders dan voorheen gedacht, zal de topsnelheid niet op 420 km/h liggen, maar op ‘slechts’ 380 km/h.

Het is dus niet de auto van Michel Perridon die over de trailerbodem schaafde en hij zal er dus niet rouwig om zijn (anders dan toen hij schade reed aan zijn peperdure Rimac Nevera). Dit showmodel krijgt de Nederlander er overigens niet bij. Wat er wel mee gaat gebeuren, is onduidelijk. Mogelijk verdwijnt hij in de kelders van Molsheim.