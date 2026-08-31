Deel dit: Share App Mail Tweet

Ferrari op woonwagenkamp is de klos als plots noodweer losbarst: hagelstenen groter dan golfballen

Bij noodweer in Zwitserland moest een Ferrari F8 Tributo het afgelopen week ontgelden. Hagelstenen groter dan golfballen kwamen als mitrailleurvuur naar beneden.

Autovisie altijd in beeld? Maak ons je Google-favoriet en vind onze tests, primeurs en autonieuws sneller terug. Instellen →

Afgelopen vrijdag trok de bui over de Zwitserse plaats Winterthur. Enkele kilometers ten noordoosten van het stadscentrum bevindt zich een kampeerterrein waar naar verluidt vooral Roma verblijven.

Ferrari F8 Tributo van 300.000 euro in hagelbui

Op het grasveld staat een Ferrari F8 Tributo, compleet onbeschut. Zo’n supercar met een waarde van pakweg 300.000 euro is een ietwat vreemd gezicht tussen alle campers en caravans.

Het wordt nog vreemder wanneer het noodweer losbarst. Enorme hagelstenen kletteren met grof geweld op de daken. Het achterraam van de Ferrari waaronder de 720 pk sterke V8 schuilt, is gemaakt van een zeer sterk polycarbonaat. Het trilt stevig bij de impact het hagelgeweld, maar breekt niet.

Veel schade

De video werd op Instagram geplaatst door ene Babich Duval. Een andere video op zijn account laat zien hoe veel campers, caravans en auto’s op het terrein zijn beschadigd. Ruiten zijn gesneuveld en verschillende auto’s hebben enorme deuken.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Hoe de Ferrari F8 Tributo het er vanaf gebracht heeft, is niet duidelijk. Maar met een hagelbui zo extreem als deze, is het haast niet voor te stellen dat de Italiaanse sportwagen ongeschonden uit de strijd is gekomen.

Beelden van supercar in extreem noodweer gaan viral

Beelden van de Ferrari F8 Tributo in het noodweer gaan nu viraal op sociale media. “Wie zo’n auto rijdt, is ongetwijfeld ook verzekerd tegen hagelschade”, luidt één van de vele reacties. Dat is te hopen voor de eigenaar.

Het kan overigens altijd erger. Zo vernielden vandalen vorige week de allereerste Koenigsegg Gemera-klantenauto in Kopenhagen. De eigenaar had de 2,5 miljoen euro kostende hypercar pas enkele dagen.