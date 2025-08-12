Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlander rijdt schade aan Koenigsegg Jesko van €3,5 miljoen

Monaco is an sich al geen goedkope bestemming, maar voor deze Nederlandse Koenigsegg Jesko-bestuurder werd het tripje wel heel duur. Hij reed schade aan zijn hypercar ter waarde van 3,5 miljoen euro. Maar goed, iemand met een auto van dit kaliber zal vast goed verzekerd zijn.

Het gebeurde afgelopen weekend in de Zuid-Europese dwergstaat aan de Middellandse Zee. Hoewel het er barst van de supercars, is een Koenigsegg zó exclusief dat je er zelfs in Monaco alle aandacht mee opeist. Dat is leuk, maar niet als je op ongelukkige wijze een stoeprandje raakt met je peperdure bolide.

Nederlandse Koenigsegg Jesko raakt stoeprandje

In een video die rondgaat op het internet is te zien hoe de Zweedse hypercar tijdens het manoeuvreren een stoeprandje raakt. Er is een hoop gekraak te horen terwijl de betonrand langs de dure koolstofvezel delen schaaft. De schade lijkt niet zo erg te zijn als bij de Koenigsegg die eerder dit jaar in België van achteren werd aangereden door een Porsche.

Eigenaar Bert Weering, een Nederlandse ondernemer en investeerder, zal niet wakker liggen van het voorval. Zijn Koenigsegg Jesko Attack is voorzien zijn van een PPF-laag. Een speciale folie die beschermt tegen de ergste krassen.

Daarnaast heeft de zakenman niet één, maar zelfs twee Jesko’s. Kortgeleden zette hij ook zijn Koenigsegg Jesko Absolut op Nederlands kenteken. Met een prijskaartje van 4,1 miljoen euro is dat de duurste auto van ons land. Daarmee valt hij in dezelfde prijscategorie als deze extreme bolide.