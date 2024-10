Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze nieuwe Ferrari maakt een einde aan de ‘Big 5’

De 288 GTO, F40, F50, Enzo en LaFerrari hebben jarenlang de Big 5 van Ferrari gevormd. Tot nu dan, want met de Ferrari F80 is het per direct de ‘Big 6’.

Oké, de F80 moet zich nog bewijzen, maar Ferrari zegt zelf al dat deze auto zich tot iconische modellen mag rekenen als de LaFerrari Aperta uit 2016 en de 288 GTO.

Big 5

Vanaf nu dus geen ‘Big 5’ meer bij Ferrari, maar wel een auto die beter is voor de Big 5 in Afrika. De F80 heeft namelijk geen twaalfcilinder aan boord, maar een hybride-V6, die ongetwijfeld beduidend minder uitstoot dan de V12. Zo helpt zelfs de Ferrari-rijder mee aan een ‘groenere toekomst’.

Zoveel Ferrari F80’s worden er gebouwd

Dat zal echter voor weinig Ferrari-kopers de reden zijn om deze F80 te verkiezen boven een 12Cilindri. Bovendien zullen de 799 klanten die een F80 mochten kopen niet enkel dat model bezitten.

De motor

Wat is dan wel de reden voor die 799 mensen om voor deze Ferrari F80 te kiezen? Ongetwijfeld dat het een goede investering is, maar ook het feit dat de 3,0-liter V6 met elektrohulp tot wel 1.200 pk levert. Hij deelt zijn techniek met de Ferrari 499P, de Le Mans-auto.

300 pk is te danken aan de elektromotor en 900 pk aan de V6 met twee turbo’s. De elektromotor drijft de voorwielen aan, waar de V6 enkel verantwoordelijk is voor het vermogen op de achteras. Met alle pk’s samen sprint het Italiaanse raspaard van 0 naar 100 km/h in 2,15 seconden. De 200 km/h bereikt hij al na iets minder dan 6 tellen. Het versnellen stopt pas als de begrenzer bij 350 km/h ingrijpt.

Rondetijd op Fiorano

Natuurlijk draait het niet enkel om prestaties in een rechte lijn. Ferrari heeft daarom een eigen testcircuit genaamd Fiorano. Hier behaalde de Ferrari F80 een rondetijd van 1:15,3.

Ter vergelijk: de LaFerrari deed over hetzelfde rondje 1:19,7.

Neerwaartse druk

Om dit soort tijden neer te zetten is een flinke dosis downforce nodig. Door een actieve achterspoiler, een S-duct en allerlei luchtstroomkanalen weet het beest tot wel 1.050 kg aan neerwaartse druk te genereren.

Om de auto weer tot een stoppen te dwingen zijn er in samenwerking met Brembo speciale koolstofkeramische remmen ontwikkeld.

Design Ferrari F80

Bovenal moet de auto er als een Ferrari uitzien. Opvallend is dat ook hier de invloeden van de klassieke Ferrari Daytona direct duidelijk zijn, net als bij de 12cilindri. Ook zie je de F40-roots. Aan de achterkant heeft hij tevens wat weg van de LaFerrari.

Ferrari F80 voor 1,5 persoon

Naast het exterieur is het interieur ook bijzonder, al dan niet op zijn eigen wijze. De Ferrari F80 wordt namelijk geleverd met een 1+-configuratie. Dit betekent dat je wel een vriend of vriendin mee kan nemen aan boord, maar dat diegene wel moet voelen dat hij of zij nadelige invloed heeft op datgene waar de auto voor gemaakt is: ultieme prestaties. Alleen voor de bestuurder heeft Ferrari een volwaardige stoel gemonteerd. De passagier moet genoegen nemen met een soort uitsparing in de vloer en achterwand.

