Verstappen noemt Piastri van McLaren te goed voor reserverol

Max Verstappen heeft bij de herstart van de Formule 1 de concurrentie bij McLaren op een wat plagende manier op scherp gezet. De drievoudig wereldkampioen noemde Oscar Piastri, de huidige nummer 4 in de WK-stand, in aanloop naar de Grote Prijs van de Verenigde Staten “te goed” voor de rol van helper.

Piastri won dit jaar de races in Hongarije en Azerbeidzjan en heeft 42 punten minder dan zijn ploeggenoot Lando Norris, die de beste was in Miami, Zandvoort en meest recentelijk in Singapore. Norris verkleinde daarmee als nummer 2 de achterstand op Verstappen tot 52 punten.

“Als ik hem was, zou ik het niet accepteren”, aldus Verstappen tegen de website motorsport.com over de rol als helper van Piastri. Norris, die goed bevriend is met Verstappen, sprak zich eerder al lovend uit over de kwaliteiten van Piastri. “Hij is een geweldige Formule 1-coureur die het niet verdient om overwinningen en goede klasseringen op te geven en de tweede viool te spelen omdat het van hem verlangd wordt.”

Dit seizoen staan er nog zes races en drie sprintraces op het programma in de Formule 1.

