Waarom we de importeur smeken om een Volkswagen Golf GTI Clubsport

Wat je niet kunt krijgen, maakt begerig, toch? De Volkswagen Golf GTI Clubsport is nog niet verkrijgbaar in Nederland, maar mogelijk komt-ie. Zeggen ze bij de Nederlandse importeur.

Als er voldoende vraag blijkt te zijn, halen ze hem naar Nederland. Is die Clubsport echt begeerlijk, of niet meer dan een teaser die veel belooft en niets waarmaakt? We namen de proef op de som en testen hem op en rond de Lausitzring.

Volkswagen Golf GTI Clubsport met meer pk’s

Hard to get spelen, is uiteindelijk vervelend, dus kijken we eerst naar wat hij echt extra te bieden heeft. De Clubsport heeft ten opzichte van de ‘gewone’ GTI extra vermogen, 35 pk om precies te zijn, en daardoor is hij nu 300 pk sterk.

Ook zijn trekkracht nam toe van 370 Nm naar 400 Nm. Die hogere output perst hij uit dezelfde EA888-viercilinder, maar nu met de extra motorcode LK3. Dat staat voor een turbo die een preloading functie heeft. Dat betekent dat de turbo al druk opbouwt voordat er echt om gevraagd wordt en dat voorkomt turbolag en garandeert een snelle gasrespons.

Iets sneller en lichter dan gewone Golf GTI

De Volkswagen Golf GTI Clubsport, die 7 kilo lichter is dan de gewone GTI, sprint ermee van 0-100 km/h in 5,6 seconden en daarmee is hij 0,3 seconde sneller dan de auto waarop hij gebaseerd is. Zijn topsnelheid zit met Performance Package übercorrect tussen de GTI en de R in en bedraagt 267 km/h. De gewone GTI haalt 250 en de R met datzelfde package is nog eens 3 km/h sneller dan de Clubsport.

Hoe herken je de Golf GTI Clubsport?

Je herkent hem aan een iets ander front met zwarte luchtinlaat-omlijstingen, de striping op de flanken en de grotere achterspoiler. Kies je voor het Performance Package dan steken er dreigende twee Akrapovic-uitlaten als ‘lopen’ van een vuurwapen onder de bumper vandaan. Knallen doen die gegarandeerd.

Ook krijg je met dat pack een maatje grotere wielen in plaats van de standaard 18 inch. Ga dan wel voor de Warmenau-wielen, want die zien er niet alleen mooier uit, ze zijn ook gesmeed in plaats van gegoten en daardoor 20 procent lichter. Aan boord tref je speciale sportstoelen en hier en daar een speciaal logo aan.

Is het rijgedrag scherper en sneller?

Jazeker, hij voelt met zijn standaard progressieve besturing, de voorwielen met een extra graad negatief camber en de grotere remmen van de R ook echt scherper aan. In de voorwielaangedreven Clubsport moet je overduidelijk zelf meer je best aan en goed je lijnen kiezen.

Ook met hem valt op de grens te spelen, maar echt wild werd het niet. De Clubsport leent zich uitstekend voor het fijnslijpen en millimeteren, waardoor je op zo’n baan weer een steeds snellere rondetijd neerzet. Net als op de openbare weg, waar hij nog altijd comfortabel blijft, val je elke volgende bocht weer sneller aan, omdat hij niet alleen scherp is, maar ook vertrouwen geeft.

Volkswagen Golf GTI Clubsport prijs

Als ze hem naar Nederland halen wat moet hij kosten dan? Als je naar de Duitse prijslijst kijkt dan schatten we in dat hij net geen 70 mille zou moeten kosten. De normale GTI kost ongeveer 62 mille, de 333 pk sterk R kost 20 mille meer.