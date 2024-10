Deel dit: Share App Mail Tweet

Met een top van 375 km/h is dit de snelste auto van General Motors ooit!

Chevrolet is raar. Het volumemerk van General Motors verkoopt saaie burgermansauto’s, zoals de Malibu en Equinox, maar ook de krankzinnigste sportwagens op de markt. Deze Corvette ZR1 is 1.079 pk sterk en had een topsnelheid van 346 km/h. Met de nadruk op had…

De specificaties van de Corvette ZR1 zijn buitenaards. Zijn 5,5-liter V8 wordt aangejaagd door twee turbo’s en levert een vermogen van 1.079 pk en 1.123 Nm koppel. Daarbij is-ie relatief licht, met een gewicht van 1.665 kilo voor de coupé.

General Motors-baas achter het stuur

De officiële topsnelheid van de ZR1 was tot voor kort 346 km/h, want in werkelijkheid blijkt die nog veel hoger te liggen. General Motors-topman Mark Reuss bewees dat in Duitsland, waar hij op een kombaan een snelheid van 375 km/h haalde.

Wauw! Normaal gesproken zijn dat soort snelheden het domein van vele miljoenen kostende Europese supersportwagens, niet van een Chevrolet die in de Verenigde Staten voor naar schatting 180.000 dollar wordt aangeboden.

Buitengewoon stabiel op hoge snelheid

General Motors-baas Mark Reuss was overigens niet de enige die meer dan 370 km/h op de klok wist te krijgen. Volgens Chevrolet hebben vijf technici het daarna ook met succes geprobeerd. De ZR1 waarin ze dat deden, was volledig standaard.

Chris Barber, hoofd van de ontwikkelingsafdeling, deed ook een poging en was verbaasd over de enorme stabiliteit van de ZR1 op hoge snelheid. Volgens de officiële specs genereren de vleugels en spoilers van de Corvette op topsnelheid een neerwaartse druk van 544 kilo. Dat is meer dan een Lamborghini Huracán STO.

Corvette in VS vanaf zo’n 63.000 euro

In de Verenigde Staten zijn naast de ZR1 drie versies van de Corvette te koop: de standaard Corvette met 502 pk, de hybride E-Ray met 664 pk en de Z06 met 679 pk. Het instapmodel kost er maar 68.300 dollar (omgerekend zo’n 63.000 euro).