Deel dit: Share App Mail Tweet

Coureurs uit Formule 1 staan achter gestrafte Verstappen

Coureurs uit de Formule 1 vinden het onterecht dat Max Verstappen is bestraft voor zijn grove taalgebruik tijdens een persconferentie van de Grote Prijs van Singapore. “We zijn het unaniem eens”, zei George Russell, die Mercedes vertegenwoordigt in de vakbond voor zijn collega’s in de koningsklasse van de autosport. “Volgende week brengen we waarschijnlijk gezamenlijk formeel iets naar buiten richting de autosportfederatie FIA. Over het algemeen willen we de emoties die coureurs tonen niet onderdrukken. En als coureurs moeten we ons natuurlijk bewust blijven van de impact van onze woorden.”

Verstappen gebruikte het woord ‘fucked’ toen hij vragen van journalisten beantwoordde over zijn matig presterende Red Bull. De drievoudig wereldkampioen kreeg een milde straf. De stewards besloten dat hij een taakstraf moet uitvoeren. “Verplicht om werk van openbaar belang te verrichten”, staat in het vonnis.

Volgens de stewards heeft de Red Bull-coureur de sportieve gedragsregels overtreden. Normaal leidt grof taalgebruik tot een boete, maar omdat Verstappen geen mensen beledigde, verviel die straf. Omdat de coureurs in de Formule 1 recentelijk zijn aangespoord minder te vloeken, vinden de stewards een taakstraf passend.

Teamradio

Voorzitter Mohammed Ben Sulayem van de FIA had net voor de Grote Prijs van Singapore opgeroepen het grove taalgebruik van de coureurs aan te pakken, vooral het vloeken over de teamradio dat ook op televisie wordt uitgezonden. Hij ergert zich eraan dat het woord ‘fuck’ zo vaak wordt gebruikt. “Hoe vaak zeggen ze dat woord per minuut? We zijn geen rappers, het past niet in de autosport”, uitte hij zijn ongenoegen.

De Formule 1-coureurs zijn in Austin, waar zondag de Grote Prijs van de Verenigde Staten plaatsvindt. Verstappen vertelde daar dat hij nog niet met de FIA heeft gesproken. “Ik sta altijd open voor een gesprek. Maar op dit moment voel ik niet de noodzaak om zelf contact op te nemen”, antwoordde hij op vragen van journalisten. “Ik leef mijn leven. Ik ga door, er verandert niets. Ik ben niet agressief of iets dergelijks. Ik leef mijn leven en als ik het ergens niet mee eens ben, dan zeg ik dat, maar dat is alles.”

ANP