Helft Nederlanders moet niks hebben van gebruikte elektrische auto

Het aanbod gebruikte elektrische auto’s wordt steeds groter. Ze komen na vijf jaar uit de lease en worden op occasionsites voor relatief aantrekkelijke prijzen aangeboden. Maar dat trekt Nederlandse autokopers niet over de streep.

Uit onderzoek van Marktplaats onder meer dan duizend Nederlanders, waarover De Telegraaf bericht, blijkt dat de helft tussen nu en vijf jaar geen tweedehands elektrische auto zou overwegen. En dat heeft vooral te maken met de nog steeds te hoge vanafprijs.

Gebruikte elektrische auto minder duur

De prijzen van gebruikte EV’s worden snel lager en die daling zet de komende tijd zeker door. Dat komt door het aanbod, wat in rap tempo groter wordt. Er vloeien steeds meer elektrische occasions de markt op, omdat ze aan het eind van hun standaard leasecontract zijn gekomen.

Volgens een woordvoerder van Marktplaats is de gemiddelde prijs van tweedehands EV’s in twee jaar tijd met 22 procent gedaald, van 47.000 euro in 2022 naar 37.000 euro dit jaar. Dat is echter nog steeds veel te hoog voor de doorsnee occasionkoper.

Gemiddelde occasionprijs ligt hoog

De helft van de mensen die op zoek is naar een gebruikte auto wil daarvoor een bedrag tussen de 10.000 en 20.000 euro betalen. Een derde houdt het liever onder de 10.000 euro en slechts een kwart heeft een budget dat tussen de 20.000 en 30.000 euro ligt.

De gemiddelde prijs van tweedehands auto’s in Nederland, ook die met brandstofmotor, ligt al enige tijd op recordniveau: rond de 23.000 euro. Dat komt mede doordat de vraag enorm hoog is en het aanbod in verhouding laag.

Kopers weten niet waarop te letten

Opvallend is dat ruim een derde van de door Marktplaats ondervraagde occasionkopers zelfs geen EV zou overwegen als de prijs goed is. Ze zeggen niet te weten waar ze op moeten letten bij het kopen van een stekkermodel.

Goedkope elektrische auto wil je niet

Er staan trouwens veel betaalbare elektrische auto’s te koop, zelfs voor bedragen onder de 10.000 euro, maar dat zijn nou net de modellen die je niet wil. We noemen de Mitsubishi i-MiEV, de eerste generatie Nissan Leaf en de Renault Zoe.

Dat zijn auto’s waar je maar in beperkte mate iets mee kunt. Ze zijn zwaar verouderd, omdat EV-techniek zich in de tussenliggende jaren razendsnel heeft ontwikkeld. Ze kunnen bijvoorbeeld niet snel laden en ze hebben een actieradius die in de praktijk vaak onder de 200 kilometer ligt.