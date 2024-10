Deel dit: Share App Mail Tweet

Nieuwe Mercedes CLA bewijst: concept cars zijn nutteloos!

Mercedes heeft op een Frans modefestival stiekem de nieuwe CLA laten zien. Hij is nog ingepakt in camouflagefolie, maar toch is één ding volstrekt duidelijk: er zit bijna geen element van de prachtige Concept CLA uit 2023 in.

Eigenlijk zouden we bij ieder bericht over een studiemodel een disclaimer moeten plaatsen: ‘Let op, deze concept car lijkt in de verste verte niet op de uiteindelijke productieversie, ook al beweert de producent van wel!’

Studiemodel van Mercedes CLA

Want wat waren we verguld toen Mercedes in 2023 de Concept CLA aan het publiek voorstelde. De bloedmooie vierdeurs coupé zou een voorbode zijn van de nieuwe CLA, zo ronkte het begeleidende persbericht. We wreven in onze handen van geluk, maar grepen in gedachten al naar de zoutpot.

(Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes)

Want als een merk claimt dat een studiemodel vrijwel productierijp is, zoals Alpine doet met de A390_β, moet je dat altijd met een korreltje Jozo nemen. Het is simpelweg niet waar en dat bewijst deze nieuwe CLA ook maar weer eens. Al zijn er uitzonderingen, zoals de Renault 5.

Dak hoger en wielen kleiner

We kunnen moeilijk door de zilverkleurige camouflage van de Mercedes heen kijken, maar wat ons opvalt aan de CLA is dat zijn dak iets hoger lijkt dan op de Concept CLA. Logisch, want een studiemodel hoeft niet praktisch te zijn, een consumentenauto wel.

Verder lijken de wielen van de CLA een paar maatjes kleiner te zien. Het ziet er per slot van rekening gaaf uit dat de wielkasten van de Concept CLA tot de rand toe gevuld zijn, maar voor comfort heb je natuurlijk veerwegen nodig.

(Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes) (Afbeelding: Mercedes)

Ook valt op dat de verlichting van de CLA conventioneler is dan die van de Concept CLA. En ook dat is logisch. Een productiemodel moet in enorme aantallen geproduceerd kunnen worden, waarbij uiteraard ook kosten een rol spelen.

Productieversie teleurstellend

Zijn concept cars nutteloos, zoals we in de kop van dit verhaal beweren? Voor fabrikanten genereren ze extra aandacht en het publiek kan zich eraan vergapen, maar ze leiden bij potentiële kopers steevast tot een lichte teleurstelling. Want uiteindelijk is de auto in de showroom toch altijd weer saai en grijs.

Mercedes CLA ook elektrisch

De Mercedes CLA wordt volgend jaar definitief onthuld. Er komt een elektrische versie van, maar ook is-ie te koop met een verbrandingsmotor. We gaan uit van een reeks milde-hybrides. De EV-variant haalt zeker niet de 750 kilometer range van de Concept CLA. Haal daar gerust 200 kilometer vanaf.