Vergeet die rare F80! Deze vijf moderne Ferrari’s zijn wél mooi

Ferrari is een ijzersterk merk. Als het een nieuw model lanceert, staan vermogende liefhebbers hijgend en met hangende pootjes in de rij om er een te mogen kopen. Maar laten we eerlijk zijn, mooi zijn moderne Ferrari’s lang niet altijd, zeker de hypercars niet.

De nieuwe Ferrari F80 is indrukwekkend, dat zeker, maar echt fraai kun je hem niet noemen. Iets wat voor de meeste supersportwagens geldt. Kijk maar naar de McLaren W1, Speedtail en Senna, de Koenigseggs, de Pagani’s en de Ferrari F50, Enzo en LaFerrari.

Eerder doelgericht dan elegant

Hun looks worden de ontwerpers opgelegd door de windtunnel en dat maakt ze eerder indrukwekkend en doelgericht dan uitgesproken elegant. Maar wat ons betreft zijn ook de ‘reguliere’ Ferrari’s niet altijd even aantrekkelijk om te zien.

Over smaak valt te twisten, maar wij raken bijvoorbeeld niet in vervoering van de 599 GTB, 812 Superfast, SF90, 488 GTB en F8 Tributo. Ze maken indruk, maar winnen wat ons betreft geen schoonheidsprijs. Deze vijf moderne Ferrari’s doen dat in onze optiek wél.

F355 (1994 – 1999)

Is een F355 modern? Niet echt, maar toch tellen we hem mee. Simpelweg omdat we hem een van de allermooiste niet-klassieke Ferrari’s ooit vinden. Al kun je wat onderhoudskosten betreft beter een 360 Modena hebben, want bij de F355 moet voor veel klussen de hele motor eruit.

458 Italia (2009 – 2015)

Deze zorgt misschien voor wat controverse, maar wij vinden de 458 onweerstaanbaar. Hij is ontzettend clean en dat spreekt ons aan, want zijn flanken worden niet ontsierd door luchtinlaten, wat bij de 488 en F8 wél het geval is.

SP38 Deborah

Bij de naam Deborah denk je aan een kapster, niet aan een unieke, miljoenen kostende Ferrari. De rijke verzamelaar die deze Speciale Projects-auto bestelde, heeft/had vast een vrouw, minnares, dochter, kat of hond die zo heet. Smaak heeft-ie ook, met deze op de 288 GTO geïnspireerde creatie.

Monza SP1/SP2 (2018 – 2022)

Aan moderne Ferrari’s zitten vaak te veel frutsels. Te veel openingen, lijnen, vouwen en priegelige details. De Monza SP1/SP2 is mooi door zijn eenvoud. Kijk naar die prachtige lichtstrip op de kont, die vloeiend naar voren beweegt en de cockpit omsluit.

Roma (2020 – heden)

Alleen de coupé dan, want bij de cabriolet vinden we de achterkant wat minder geslaagd, met die 911-achtige bult achterop. De dichte Roma daarentegen is beeldschoon. Al blijven we ons storen aan die lelijke sensorpukkel rechts onder de grille (voor de kijkers links).