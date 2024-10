Deel dit: Share App Mail Tweet

McLaren W1 is krankzinnige supercar met een opmerkelijke spoiler

Of het nu om de hoogste topsnelheid of snelste rondetijd gaat, McLaren is altijd het merk geweest dat alles in het teken zet van performance – waarbij over elk klein onderdeel wordt nagedacht. Ook de nieuwe McLaren W1 heeft bijzondere features als een spoiler die achter de auto hangt.

De Ultimate Series van McLaren bestaan uit de bijzonderste en exclusiefste auto’s van het merk. Daartoe behoren bijvoorbeeld de Senna, de Speedtail en de P1. Van laatstgenoemde is de W1 de opvolger. Voor die auto aan het publiek en klanten getoond wordt, nodigen de Britten ons uit in hun hoofdkwartier. In een televisiestudio-achtige ronde zaal onder de grond staat onder een grijs doek de auto die zich de extreemste straatauto van McLaren ooit mag noemen.

Het vermogen van de McLaren W1

Ook de W1 krijgt een V8, maar wel een compleet nieuw ontwikkelde. Samen met de elektromotor is de aandrijflijn goed voor 1.275 pk. Deze is niet in elke rijmodus altijd beschikbaar. De W1 heeft een speciale GP-modus waarin de accu evenredig aan de brandstoftank zijn energieke inhoud verliest.

De accu kan door het 800 volt-boordnet razendsnel opladen bij remmen en ontladen in de Track Mode. Alle energie wordt dan gebruikt om één ronde alles uit de W1 te halen.

Zo werkt de opmerkelijke spoiler

Geef de beste aerodynamica-specialisten de taak om de indrukwekkendste auto ooit te maken en er ontstaan creaties die menigeen niet voor ogen had gehouden. Veel van de snelste circuitauto’s beschikken over grote achterspoilers om zoveel mogelijk neerwaartse krachten op de koets te laten duwen. Het grote nadeel van die spoilers is dat ze zorgen voor luchtweerstand en dat is weer nadelig voor prestaties.

Om dit te voorkomen heeft de McLaren W1 een spoiler die zichzelf elektrisch achter de auto kan hangen. Mede hierdoor heeft de auto tot wel 1000 kg aan downforce.

Aerodynamica McLaren W1

Om de geavanceerde spoiler te laten werken, is een totaal andere aerodynamica nodig dan gebruikelijk is bij dit kaliber auto’s. De spoiler werkt net als die bij vorige modellen als een omgedraaide vliegtuigvleugel en heeft dus wind van voren nodig om te werken. Om dit te bereiken wordt bij de W1 lucht naar de achterkant van de auto getransporteerd. De cabron fibre monocoque beschikt daarom over tal van luchthappers en -geleiders, die flinke gevolgen hebben op het in- en uitstappen.

Niet alles op de koets is gevormd door de windtunnel. Zo is er geëxperimenteerd met een rechtopstaande Le Mans-ruitenwisser en langere koets. Beide beter voor de prestaties, maar minder mooi of simpelweg irritant. Ook moest de W1 eruit blijven zien als een McLaren.

Vleugeldeuren

Door de luchtgeleiders tussen het voorste spatbord en het portier, is het niet mogelijk gebruikelijke deuren te plaatsen op de W1.

Althans, bij McLaren beamen ze dat ze ongetwijfeld wel een oplossing hadden kunnen vinden voor dit probleem, maar vleugeldeuren dragen bij waar hij bij deze auto om draait: theater.

Aandrijflijn van de McLaren W1

McLaren kiest er weer voor om een twin-turbo V8 achter de voorstoelen te plaatsen. Deze 928 pk krachtbron is volledig nieuw opgebouwd en zal in de toekomst ook in andere modellen van het merk geplaatst worden. De toerenbegrenzer van de MHP-8 V8-motor grijpt pas in bij 9.200 toeren per minuut.

De achtcilinder wordt bijgestaan door een 328 pk elektromotor. Hierdoor komt het systeemvermogen uit op 1.275 pk en 1.340 Nm aan koppel. En dat op een gewicht van slechts 1.399 kg! Hierdoor sprint de McLaren W1 van 0 naar 100 km/h in 2,7 seconden, van 0 naar 200 km/h in 5,8 seconden en van 0 naar 300 km/h in minder dan 12,7 seconden. Het versnellen stopt pas als de elektronische begrenzer ingrijpt bij 350 km/h.

Over vierwielaandrijving hebben ze bij McLaren nog even nagedacht, maar al het vermogen wordt enkel naar de achterwielen gestuurd middels een achttraps automaat. Overigens heeft die versnellingsbak geen achteruit, die functie neemt de elektromotor op zich. Volledig elektrisch rijden kan ook, maar met een 1,4 kWh-accupakket dient er naar 2 kilometer al overgeschakeld te worden op de brandstofmotor.

Stuurgevoel

McLaren kiest ervoor om ook de W1 te voorzien van hydraulische stuurbekrachtiging om de auto zo puur mogelijk aan te laten voelen. Overigens is het stuurwiel ditmaal wél van knoppen voorzien om de Boost-modus aan te zetten en de actieve aerodynamica te bedienen.

De stoelen van de McLaren W1 zijn niet verstelbaar om ruimte te besparen. Voor een goede zitpositie zijn de pedalen en het stuurwiel te verstellen.

Prijs McLaren W1

Wil je een McLaren W1 kopen? Dan heb je pech. Alle 399 exemplaren zijn al verkocht. In Engeland heeft de auto een prijskaartje van zo’n 2 miljoen pond inclusief belastingen. Dat is zo’n 2.4 miljoen euro.