Deel dit: Share App Mail Tweet

Heiligschennis of niet? Deze RX-7 heeft wel héél bijzondere motor

Mede dankzij zijn eigenaardige wankelmotor heeft de Mazda RX-7 een heldenstatus verworven in de JDM-wereld. Toch wordt de krachtbron geregeld vervangen door K20-motoren van Honda of LS-V8’s. Heiligschennis, zo zeggen veel liefhebbers. Maar kan deze unieke engineswap wél door de beugel?

Ben jij een echte purist en zie je liever een helemaal originele Mazda RX-7? Check dan deze reportage, waarin Autovisie op pad ging met drie Mazda’s met rotatiemotor.

Mazda RX-7 met 8,3-liter V10 uit Dodge Viper

De Canadees Clayton Lillace gaat een uitdagend project niet uit de weg. Eerder lepelde hij al V8’s in een BMW E30 en Mazda MX-5. Ditmaal is hij nog een enorme stap verder gegaan. In de neus van zijn Japanse sportcoupé ligt namelijk niet langer een wankelmotor, maar een 8,3-liter V10 uit een Dodge Viper.



Wel toestemming gegeven maar niet getoond, herlaad de pagina. Instagram wordt niet geladen omdat je geen toestemming hebt gegeven. Klik hier om het aan te passen.

Het is overigens niet zo dat Lillace de rotatiemotor uit een piekfijne Mazda RX-7 heeft gesloopt om plaats te maken voor deze enorme tiencilinder. In onderstaande video legt de Canadees uit dat hij begon met een rollend chassis zonder de originele motor. Hij wilde er in eerste instantie wel een wankelmotor in bouwen, maar die bleek erg lastig te vinden. Uiteindelijk koos hij dus voor de V10 en zestraps handbak uit een Viper. In totaal is Lillace zo’n vijf jaar bezig geweest met het project, zo zegt hij in de video onderaan dit artikel.

Gewichtsverdeling

‘Doei gewichtsverdeling!’, is het eerste wat dachten, maar volgens de eigenaar van de Mazda RX-7 valt dat reuze mee. Hij meent dat de balans van de auto nog opmerkelijk goed is. Zo heeft hij het een en ander naar achteren geplaatst, om alles in evenwicht te houden.

Wil jij schitteren in het Autovisie Magazine? Kom in de Vijf Vragen-rubriek van het Autovisie Magazine! Mail naar [email protected] een foto van jezelf (en je auto’s) en je antwoorden op de volgende vijf vragen met een korte toelichting. Wat was je eerste auto?

Welke auto rijd je nu?

Wat is je droomauto?

Welke autoherinnering zul je nooit vergeten?

In welke auto wil je nooit gezien worden?

De enorme tienpitter levert meer dan 500 pk en ruim 700 Nm koppel. Om dat op het asfalt te krijgen, zijn op de achterwielen maar liefst 12J brede wielen met 315 millimeter brede banden gemonteerd. Overigens komt een deel van de achterwielophanging van een Ford. Zo is deze Mazda RX-7 dus een echt Frankenstein-project geworden. Niet origineel, wel erg gaaf!