De nieuwe Cupra Terramar is een ‘sportauto’ voor de hele familie

Weer een nieuwe Cupra? Jazeker, na de Tavascan en de gefacelifte Leon en Formentor, gingen we nu op pad met de Cupra Terramar. Maar wat is het en wat voegt die toe?

Kort door de bocht is de Cupra Terramar de sportievere versie van de technisch (bijna) identieke Volkswagen Tiguan. Met de Terramar gaat Cupra dus meedraaien in het SUV-segment waar in Europa de grote aantallen worden verkocht, met tal van spelers zoals de Peugeot e-3008 en Renault Symbioz.

Cupra Terramar als plug-in hybride

De Terramar moet sportiever zijn dan zijn modelgenoten binnen de Volkswagen Groep. Er zijn pure benzineversies, maar die krijgen wij om fiscale redenen niet.

Dat is geen reden tot klagen, want de twee plug-in hybrideversies van de Cupra Terramar zijn met respectievelijk 204 en 272 pk best krachtig te noemen. Ze hebben standaard een met 10 millimeter verlaagd sportonderstel met stijvere veren en stuggere dempers.

Sportiefste VZ-uitvoering

De sportiefste VZ-uitvoering (Veloz) heeft ook nog DCC (Dynamic Chassis Control), met adaptieve dempers en extra rijstanden. Aan boord zie je aan de extra Cupra-rijstandenknop op het stuur dat je in de VZ zit.

Dat voel je ook terug in het stuur en je billen. De Cupra Terramar VZ die wij reden, is duidelijk scherper afgesteld en communiceert beter dan de meeste mainstream-SUV’s. Sensationeel is hij niet, daarvoor is het te veel een allrounder.

De Terramar is goed in balans, weet tractie te houden en houdt zijn koets keurig onder controle. Met een topsnelheid van 215 km/h en een standaardsprint in 7,3 seconden is de VZ voldoende vlot te noemen maar geen recordbreker.

Ruime en comfortabel gezinsauto

Het is bovendien een lekkere gezinsauto, die ruim en comfortabel is. Er kan, net als in de Tiguan, dik 600 liter bagage mee en dat is royaal.

Maar het beste nieuws is dat je met deze nieuwe plug-in aandrijflijnen ook echt lang elektrisch kan rijden, want je moet ook met de Cupra Terramar stilletjes wel 120 km ver kunnen komen.

Al met al heeft Cupra er met deze Terramar weer een allround model bij. De familie is helemaal compleet als de elektrische supermini Raval volgend jaar zijn opwachting maakt. En als dan ook nog de huisvesting van vijf tot tien Cupra Garages groeit, dan is het merk zo goed als volwassen.