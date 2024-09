Deel dit: Share App Mail Tweet

Cupra Terramar is sportief ogende Volkswagen Tiguan-concurrent

Iets ten zuidwesten van Barcelona ligt een verlaten circuit, de Autódrom de Sitges-Terramar. Op deze klassieke kombaan werd in 1923 de Spaanse Grand Prix verreden. Ook voor Cupra is dit historische grond. Reden genoeg om de naam ‘Cupra Terramar’ te gebruiken voor een nieuwe SUV.

In 2018 werd vanuit Terramar het nieuws de wereld in geholpen dat Cupra zich had losgeweekt van Seat. Met alleen de Leon en Born was het portfolio van het nieuwe zelfstandige merk echter niet heel overtuigend, maar daar bracht de Formentor snel verandering in. Cupra maakte er bovendien geen geheim van nog meer eigen modellen in voorbereiding te hebben. De Tavascan staat inmiddels bij de Nederlandse Cupra-garages en volgend jaar verschijnt de compacte, eveneens elektrische Raval. Maar eerst worden de schijnwerpers gericht op een nieuwe, compacte SUV, die is vernoemd naar de plaats waar Cupra’s wieg stond: Terramar.

Sportieve looks van de Cupra Terramar

Inmiddels hebben alle modellen hetzelfde familiegezicht; de Terramar is dan ook eenvoudig als een Cupra te herkennen. De grote, laag in de voorbumper doorgetrokken grille, de amandelvormige koplampen en driehoekige lichtelementen voor en achter geven de Terramar een sportieve uitstraling.

Vanbinnen is de auto minder extreem dan de Tavascan, doordat de middenconsole minder hoog is en het geheel een wat zakelijkere indruk maakt. De koperkleurige elementen zijn kenmerkend voor Cupra. Veel van de toegepaste materialen zijn vervaardigd uit gerecyclede kunststoffen.

Gelijkenissen met de Volkswagen Tiguan

De Terramar is gebaseerd op het schaalbare MQB EVO-platform van de Volkswagen-groep, waarop bijvoorbeeld ook de Volkswagen Tiguan staat. Beide modellen delen hun wielbasis van 2,68 meter en met een inhoud van 602 liter is ook de kofferbak van gelijkwaardige afmetingen.

De verwantschappen met de Tiguan gaan uiteraard ook onder de motorkap verder. In Nederland wordt de Cupra Terramar uitsluitend als plug-in hybride geleverd, waarbij een viercilinder 1,5-liter TSI is gekoppeld aan een elektromotor. Afhankelijk van de gekozen uitvoering wordt er een vermogen van 204 of 272 pk op de voorwielen overgebracht. Een 19,7 kWh-batterij biedt een actieradius van 120 kilometer (WLTP) en kan met een maximum vermogen van 50 kW worden opgeladen.

Prijs van de Cupra Terramar

Prijzen van de Cupra Terramar beginnen bij 48.990 euro, aan de VZ Performance met 272 pk hangt een prijskaartje van 53.990 euro.