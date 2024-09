Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlander betaalt megabedrag voor deze Rolls-Royce Phantom

De eerste Rolls-Royce Phantom Series II Extended is geleverd in Nederland en hij mag zich meteen de duurste Phantom van ons land noemen.

De modelnaam Phantom gaat al bijna 100 jaar mee. Sinds 2017 kennen we de achtste generatie van de statige luxesedan. In 2022 verscheen de Series II (lees: facelift) van deze generatie.

Eerste Rolls-Royce Phantom Series II Extended in Nederland

De duurste Phantom van Nederland is niet ‘zomaar’ een Rolls-Royce (voor zover dat bestaat), maar een Extended-uitvoering van de huidige Phantom Series II. De naam zegt het al, het is de verlengde versie.

(Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors)

(Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors)

Anders dan bij Rolls-Royce-modellen van weleer, is dit peperdure exemplaar erg flashy. Neem zijn feloranje interieur, enorme 23-inch wielen en sprankelende lak. Verder is het iconische Spirit of Ecstasy-beeldje dat op de motorkap prijkt, gemaakt van koolstofvezel en wordt hij van onderen verlicht.

Op maat gemaakt

De Rolls-Royce Phantom is in Nederland leverbaar vanaf zo’n 633.000 euro, maar dit exemplaar gaat daar ver overheen. In de rijke geschiedenis van het merk zal er nog nooit iemand een Phantom in basistrim hebben besteld. Vaak wordt er voor tonnen aan opties aangevinkt.

Bij merken zoals Rolls-Royce, Bentley en Bugatti gaat het vaak nog een stapje verder. Klanten in het topsegment willen iets unieks, zodat geen andere Rolls-Royce-klant per ongeluk dezelfde auto samenstelt in de optielijst.

(Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors)

(Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors) (Afbeelding: Cito Motors)

Bijzonder aan deze Rolls-Royce Phantom is het interieur, dat volledig in Mandarin-bekleding is gehuld. Daarnaast is dit één van de slechts negen exemplaren die is uitgerust met de Carbon Veil Gallery, een creatie van koolstofvezel verwerkt in het dashboard, dat is ontworpen door kunstenaar Alastair Gibson.

Astronomisch prijskaartje

Uiteraard komt al die pracht en praal met een prijs. De cataloguswaarde van deze hagelnieuwe en decadente Rolls-Royce Phantom Series II Extended bedraagt maar liefst 1.045.870 euro. Daarmee is het een van de duurste Rolls-Royces van Nederland.