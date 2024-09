Deel dit: Share App Mail Tweet

Ford-occasion is ruime gezinsauto en kost nog geen 10.000 euro

Met twee opgroeiende kinderen en een modaal salaris wil je een ruime stationcar, ook met het oog op vakanties, bouwmarkten en zo. Je wilt gewoon een vertrouwd merk, maar je budget is niet overdadig. Welke moet het worden? Misschien deze Ford Mondeo Wagon-occasion.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment. Op dinsdag, donderdag en zaterdag stellen we de kandidaten voor. Bij de laatste kandidaat van de week maken we onze favoriet bekend.

Ruime en praktische occasion voor 10.000 euro

Deze week gaan we op zoek naar een ruime gezinsauto voor 10.000 euro. De Ford Mondeo Wagon mag het spits afbijten. Vind je deze occasion niets? Kijk dan eens naar de concurrenten waarover we komende donderdag en zaterdag schrijven.

Ford Mondeo Wagon (2007 – 2015)

De Mondeo is een van de fijnst rijdende auto’s in zijn klasse, in zijn tijd. Dat geldt nog altijd. Hij stuurt mooi precies, schakelt lekker en combineert een fijn veercomfort met een prima wegligging. Typisch Ford! De voorstoelen zitten heel goed, maar ook achterin is het best uit te houden, ook voor volwassenen.

Het wat futuristisch uitziende dashboard – nou ja, zo’n vijftien jaar geleden – is niet perfect overzichtelijk, maar dat went. De bagageruimte van de occasion bedraagt minimaal 554 liter. Veel Mondeo’s zijn via export verdwenen, nu is het even zoeken naar een mooie, gave. Bij een autobedrijf in Putten staat een zeer complete 2,0 EcoBoost ‘Titanium’ Automaat, die rijdt ongeveer 1 op 10 (2011, 139.000 km) voor 9.900 euro.

Aandachtspunten van deze tweedehands auto

Als de Mondeo-motor draait, maar niet start, kan dat komen door een losse massakabel tussen motor en carrosserie. Vastzetten: klaar! Een motor die wel draait op de startmotor, maar niet aanslaat kan worden veroorzaakt door een kapot relais. Daar moet gewoon een nieuwe in, óf een ander relais van een functie die dan even niet te gebruiken is. Een startmotor die helemaal niet draait, wordt veroorzaakt door een ander relais. Het is dus vaak elektronica die de Ford Mondeo parten speelt en dat neemt nog grotere vormen aan als de occasion is voorzien van ‘Keyless Go’.