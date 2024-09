Deel dit: Share App Mail Tweet

Prijs BYD Seal U DM-i bekend: PHEV met 1.080 kilometer range

Mede omdat de verkoop van elektrische auto’s keldert en de vraag naar plug-in hybrides stijgt, heeft de Chinese autogigant BYD besloten ook een PHEV op de Nederlandse markt te brengen. Het is de BYD Seal U DM-i.

De Seal U? Dat is toch een EV? Jazeker, Autovisie nam de elektrische auto eerder deze zomer nog onder de loep tijdens een uitvoerige dubbeltest. Op de naam na, heeft de SUV overigens weinig van doen met de BYD Seal (je weet wel, die Tesla Model 3-concurrent).

Zoveel kost de plug-in hybride BYD Seal U DM-i in Nederland

In thuisland China werd de BYD Seal U DM-i al geleverd en nu zet de plug-in hybride dus ook voet op Nederlandse bodem. Hij is vanaf oktober dit jaar leverbaar en kost minimaal 39.490 euro.

Voor dat geld krijg je een 1,5-liter benzinemotor die samen met een elektromotor de voorwielen aandrijft. Het gecombineerd vermogen bedraagt 218 pk en 300 Nm koppel. Dankzij een 18,3 kWh-accu kun je volgens de WLTP-meetmethode 80 kilometer volledig elektrisch rijden. Inclusief verbrandingsmotor kom je tot wel 1.080 kilometer met een volle tank en batterij. Laden kan met 11 kW aan de AC-lader en met 18 kW aan de snellader.

PHEV van BYD ook met vierwielaandrijving leverbaar

Wil je meer vermogen? Dan moet je voor de AWD-versie gaan. Deze uitvoering van de BYD Seal U DM-i heeft ook nog een elektromotor op de achteras, waarmee het systeemvermogen toeneemt tot 324 pk en 550 Nm koppel. Goed voor een 0 tot 100-tijd van 5,9 seconden. Dit komt wel met een prijs – letterlijk en figuurlijk. Zo vreet het 10 kilometer van je volledig elektrische actieradius en blijft er van het totale rijbereik op papier nog maar 870 kilometer over. In letterlijke zin is de prijs 47.230 euro.

Wat opvalt is dat de plug-in hybride standaard al een rijke uitrusting kent. Zo zijn onder meer de metallic lak, 19-inch wielen, adaptive cruise control, ledverlichting met grootlichtassistent, elektrisch bedienbare kofferbakklep, het glazen schuif-kanteldak en de elektrisch verstelbare stoelen met stoelverwarming en -ventilatie inbegrepen. Eenzelfde rijke standaarduitrusting zagen we ook al bij deze budget-EV.