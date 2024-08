Deel dit: Share App Mail Tweet

Nederlandse prijs Dongfeng Box bekend: veel EV, zéér weinig geld

De Nederlandse prijs van de Dongfeng Box is bekend. Hij mag zich de goedkoopste Chinese EV van ons land noemen. Opvallend genoeg is hij desondanks zéér rijk uitgerust.

De auto-industrie is al tijden in rep en roer om de goedkope Chinese elektrische auto’s die de Europese markt overspoelen. Tot nu toe zijn het echter voornamelijk modellen van Europese bodem die aan de onderkant van het prijssegment opereren. Denk aan de Citroën ë-C3 en Dacia Spring.

Dongfeng Box als rijk uitgeruste budget-EV

Daar komt nu dus verandering. De Dongfeng Box heeft voet gezet op Nederlandse bodem en biedt voor relatief weinig geld een zeer rijke uitrusting. In onderstaande video zie je de Chinese EV in detail, maar destijds waren enkel de richtprijzen en voorlopige specificaties bekend. Nu kunnen we de officiële prijzen voor de Nederlandse markt noemen.

In bovenstaande video zie je een wit exemplaar, maar limoengroen, blauw en paars behoren ook tot de kleurenopties. In eerste instantie komt de Dongfeng Box in twee smaken: de Style Edition en de Launch Edition. Die eerste koop je voor 21.990 euro en heeft standaard onder meer een 12,8-inch infotainmentscherm, climate control, een draadloze telefoonoplader, een achteruitrijcamera, sfeerverlichting, keyless entry en een aantal rijassistentiesystemen. Aan boord tref je een 31,4 kWh-accupakket die een WLTP-bereik van 230 kilometer mogelijk maakt.

Launch Edition: rijkere uitrusting, minder geld

Dat is al een behoorlijk rijke uitrusting voor een budget-EV, maar de actieradius houdt niet over. Kies dus liever voor de Dongfeng Box Launch Edition. De grotere 42,3 kWh-accu biedt een WLTP-bereik van 310 kilometer en je krijgt de nodige extra features. Denk aan 17-inch wielen, een 360-gradencamera, een elektrisch verstelbare bestuurdersstoel met stoelverwarming én -ventilatie, adaptieve cruise control, elektrisch inklapbare buitenspiegels, V2L-techniek en een beter audiosysteem.

Tja, die zal dan wel vele duizenden euro’s meer kosten, toch? Nee, met een prijskaartje van 22.990 euro kost de Launch Edition je slechts 1.000 euro meer. Keuze gauw gemaakt. Daar komt nog bij dat de Dongfeng Box Launch Edition vanaf oktober al leverbaar is en je dus ook nog aanspraak kunt maken op 2.950 euro EV-subsidie. Je hoeft dus slechts 20 mille uit eigen zak te toveren. Hoewel ook de Style-uitvoering in aanmerking komt voor de subsidie, is deze versie met kleinere accu is pas vanaf het tweede kwartaal van 2025 leverbaar en dan is de stekker al uit de SEPP-subsidiepot getrokken. Wie dit jaar nog een Launch Edition koopt, is dus het goedkoopst uit.