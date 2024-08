Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Williams per direct verder zonder Sargeant

Het Formule 1-team van Williams gaat per direct verder zonder Logan Sargeant. De Amerikaan wordt de rest van het seizoen vervangen door de Argentijn Franco Colapinto.

De leiding van Williams neemt het rigoureuze besluit twee dagen na de Grote Prijs van Nederland. Sargeant crashte zaterdag in de derde vrije training en kon niet meedoen aan de kwalificatie. De coureur was bezig aan zijn tweede seizoen in de Formule 1 en hij wist al dat hij volgend jaar plaats moet maken voor Carlos Sainz.

Colapinto rijdt komend weekeinde, naast Alex Albon, in de Grote Prijs van Italië voor het eerst voor Williams. De Zuid-Amerikaan is afkomstig uit de Williams Driver Academy en staat vijfde in het Formule 2-klassement.

Kans

De 21-jarige Colapinto wordt de 49e coureur voor Williams in de Formule 1 en de eerste Argentijn in 23 jaar.

“Het is geen lichtvaardig besluit om een ​​coureur halverwege het seizoen te vervangen, maar we geloven dat dit Williams de beste kans geeft om de rest van het seizoen om punten te strijden”, zegt James Vowles, teambaas van Williams.

ANP