Moto3-coureur Veijer tweede in Japan, wereldtitel voor Alonso

Collin Veijer is in de Grote Prijs van Japan in de Moto3-klasse als tweede geëindigd achter de Colombiaan David Alonso, die meteen ook de wereldtitel opeiste.

De 19-jarige Staphorster was na een moeizame start teruggevallen, maar knokte zich nog voor de Spanjaard Adrián Fernández naar de tweede plaats. Veijer klom naar de derde plaats in de WK-stand. Behalve Alonso heeft hij ook de Spanjaard Daniel Holgado, die op het circuit van Motegi als vierde eindigde, nog voor zich. Er volgen nog vier grands prix.

ANP