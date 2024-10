Deel dit: Share App Mail Tweet

Extreem unieke sportwagen nu in Nederland te koop als occasion

Autovisie is altijd op zoek naar occasions voor de liefhebber. Ditmaal vinden we een extreem unieke sportwagen in Nederland: een Farbio GTS.

Ooit ontwikkeld als Arash Farboud, daarna verkocht onder de naam Farbio en later nog een blauwe maandag gebouwd door Ginetta. Zo zeldzaam als zijn verschijning is, zo groot is het aantal fabrikantwissels en dat heeft de naamsbekendheid geen goed gedaan.

Unieke sportwagen als occasion in Nederland

Want waarschijnlijk heb je nog nooit van de Farbio GTS gehoord. Bijzonder is dan ook dat dit exemplaar in Nederland als occasion wordt aangeboden.

De Farbio GTS heeft een 3,0-liter V6 van Ford. De krachtbron is in dit geval goed voor 260 pk, waardoor hij in minder dan 4 seconden van 0 naar 100 kilometer per uur kan sprinten. Tenminste, als je snel genoeg schakelt. De GTS beschikt altijd over een handgeschakelde versnellingsbak met zes verzetten.

Farbio GTS klaar voor het circuit

De motor ligt achter de voorstoelen en ondanks dat de V6 het nodige weegt, bedraagt het totale wagengewicht slechts 1.048 kg. In combinatie met vierpot remklauwen van AP Racing, instelbare dempers met Eibach-veren en Sparco-stoelen is het een sportwagen die ongetwijfeld zijn mannetje staat op het circuit. Een goede auto om Porsches en Lotussen mee te pesten.

Overigens is hij praktischer dan veel andere sportwagens. Hij heeft namelijk 220 liter aan bagageruimte. Niet als een Porsche in de neus maar gewoon onder de achterklep achter de motor.

De occasion

Het gevonden exemplaar staat al een tijdje te koop. Met een prachtige rode kleur en een kilometerstand van slechts 8.138 km lijkt het een leuke unieke occasion. Echter, hij heeft wel een nadeel. De verkoper vraagt bijna 80 mille voor de Ginetta Farbio GTS.