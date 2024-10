Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom Jaguar decennia over één sportwagen deed | Sjoerds Weetjes 422

De E-Type heeft een onuitwisbare indruk achtergelaten. Ook bij Jaguar. Maar het duurde decennia voordat er een model in de geest van de E-Type volgde. Het werd de F-Type. In deze aflevering van Sjoerds Weetjes hoor je hoe het model ontstond.

Maar die E-Type, wat een begeerlijke automobiel. Hij zorgde voor de nodige hartkloppingen bij het publiek en deed de bloedomloop van menig persoon versnellen. Zelfs Enzo Ferrari noemde de E-Type een van de mooiste sportwagens ooit ontworpen.

Legendarische Jaguar E-Type

Het was in 1961 dat de tweezitter het levenslicht zag. Hij startte toen een carrière van dertien jaar, waarin drie verschillende series en twee carrosserievarianten werden gelanceerd. Kenmerkend voor het model waren naast de lange motorkap en de slanke achterzijde de aan de voorzijde scharnierende motorkap, de ten opzichte van de carrosserie smalle spoorbreedte en de ronde carrosserievorm.

Maar er was meer, zoals het prestatieniveau van de Engelse automobiel, plus het weggedrag. Jaguar wist zo’n 72.000 stuks te verkopen, al genieten er veel meer personen van. Nog altijd zorgt de E-Type voor enthousiaste reacties bij iedereen die er een tegenkomt.

XJ-S was een moeilijke opvolger

Toen de fabrikant in 1974 afscheid van de E-Type nam, stond er weliswaar een nieuwe sportcoupé, die later ook als Convertible verscheen, klaar, maar die nieuwe supercat wist niet de gevoelige snaar te raken zoals de E-Type dat had gedaan. De XJ-S was een coupé met een afwijkend DNA, zoals ook diens opvolger XK dat in twee generaties had.

F-Type nam lange aanloop

Maar hoewel de fabrikant een sportcoupé aanbood, hunkerden de Jaguar-medewerkers en -fans naar een echte sportwagen. Er werden toch verschillende pogingen ondernomen. In 1999 kwam het zelfs tot een echte concept car, die op een autoshow mocht worden getoond. Het bleef echter bij het studiemodel.

Waarom? Dat legt Sjoerd van Bilsen je uit in deze aflevering van Sjoerds Weetjes. Hij geeft aan waarom er wel groen licht was, maar geen productie-auto verscheen. Hij vertelt bovendien hoe belangrijk de F-Type voor Jaguar was. Hij geeft tevens aan wie de motor achter de F-Type was.

Sjoerds Weetjes over Jaguar

