Er is weinig veranderd aan de nieuwe Porsche 911 GT3. En dat is prima

Never change a winning team, luidt het cliché. Dus is er met opzet weinig veranderd aan de gefacelifte Porsche 911 GT3 en GT3 Touring. En dat vinden wij helemaal niet erg.

Geef de Porsche 911 GT3 RS maar aan Fikkie, want wij stappen liever in een ‘gewone’ GT3 of GT3 Touring. De atmosferische zescilinder boxermotor achterin is hemels en datzelfde geldt voor de rijeigenschappen. Van het bij ieder stoplicht naar de 9.000 tpm gaan, worden we nooit moe.

Facelift Porsche 911 GT3

En dat weten ze bij Porsche ook, dus hebben ze de 911 GT3 vooral hetzelfde gelaten. Is-ie herkenbaar als gefacelift? Nauwelijks. Wie goed oplet, ziet dat de dagrijverlichting een ander patroontje heeft en dat de lichtbalk achter anders van vorm is.

Daarbij zou Porsche aanpassingen hebben gedaan aan het onderstel. We schrijven die zin op in twijfeltaal, omdat fabrikanten in persberichten de neiging hebben om net te doen alsof alles nieuw is. Zo wordt er gesproken over allerlei kleine gewichtsbesparingen, maar is het leeggewicht nog steeds 1420 kilo. Net als voorheen.

De atmosferische 4,0-liter motor van de Porsche 911 GT3 produceert als vanouds 510 pk, waarmee de auto in 3,4 seconden naar 100 km/h knalt. Die tijd geldt voor de versie met PDK-automaat. Wie gaat voor de handbak is 0,5 seconde ‘langzamer’.

Volledig digitale instrumenten

Optioneel op de vernieuwde 911 GT3 zijn lichtgewicht kuipstoelen van met koolstofvezel versterkte kunststof (CFRP). Die hebben een geïntegreerde airbag voor de borstkas en kunnen op meerdere manieren worden versteld. Een optie op die racekuipoptie is stoelverwarming.

Nieuw is dat het hele instrumentencluster digitaal is. De pre-faceliftvariant van de Porsche 992, zoals de huidige 911-generatie heet, had tussen de digitale schermen nog een analoge toerenteller. Jammer dat die weg is.

Weissach, Leichtbau of Clubsport

Voor het eerst is de Porsche 911 GT3 te bestellen met een Weissach-pakket. Wie dat aanvinkt op de bestellijst krijgt allerlei onderdelen van CFRP, zoals het dak, de buitenspiegels, stabilisatorstangen, sideplates van de achtervleugel en meer.

Voor de 911 GT3 Touring is nu een Leichtbau-pakket beschikbaar, met daarin eveneens allerlei CFRP-onderdelen, maar ook gegoten magnesium wielen, lichtgewicht deurpanelen en een kortere pook voor de handgeschakelde transmissie.

De ‘normale’ GT3 – die met vleugel – is zonder meerprijs leverbaar als Clubsport, wat betekent dat-ie een stalen veiligheidskooi achterin krijgt, een zespunts veiligheidsharnas voor de bestuurder en een compacte brandblusser.