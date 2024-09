Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook als hybride duurt het Porsche 911-sprookje voort

Door hybride aandrijving en de elektrische turbo wordt het sprookje van de Porsche 911 bepaald niet uitgeblazen. De vernuftige Carrera GTS maakt dat glashelder. We maken een rondje om de auto en een rondje op de Nürburgring.

Aan de Porsche 911 Carrera GTS de taak om alle criticasters de mond te snoeren. Een elektromotor in een 911? Jakkes, is dan voor velen de eerste reactie. Wel, met 541 pk en 610 Nm is daar weinig reden voor. Evenmin voor de gewichtstoename van slechts 50 kg.

Hybride gericht op prestaties

De Porsche 911 Carrera GTS is geen stekkerhybride, want dan zou hij veel te zwaar worden. Elektrisch rijden is ook niet mogelijk. Porsche gebruikt de hybride aandrijving dan ook niet om de 911 veel zuiniger te maken, maar wel om de prestaties te verbeteren en de efficiëntie te vergroten.

Elektromotor in de turbo van de Porsche 911 Carrera GTS

De Porsche 911 Carrera GTS heeft een tot 3,6-liter vergrote zescilinder boxermotor met één grote turbo. In dat blaasinstrument is een elektromotor met 15 pk verwerkt die de turbo kan helpen opspoelen als de uitlaatgassen dat nog onvoldoende kunnen.

Maar het kan de turbo ook afremmen als de druk te hoog dreigt te worden. Normaliter is er dan een wastegate om laaddruk te reguleren, maar dan gaat er energie verloren. Zonde natuurlijk. Als de elektromotor het asje met daaraan het schoepenwiel gaat afremmen, dan werkt hij als een generator. De elektrische energie wordt vervolgens opgeslagen in een 1,9 kWh lithium-ion accu in de neus of direct geleverd aan de 56 pk sterke elektromotor in de achtbak met dubbele koppeling.

Exotisch

We konden de Porsche 911 Carrera 4 GTS proberen op de Nürburgring. Om daar nog beter uit de voeten te kunnen was hij van een aantal opties voorzien. Standaard heeft hij vierwielsturing en de gereden versie was ook uitgerust met actieve rolstabilisatie en carbon-keramische remmen. Dan schiet de basisprijs voor de 4WD-versie omhoog van 243.900 euro richting nog exotischere hoogtes.