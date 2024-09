Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-renstal Aston Martin bevestigt komst topontwerper Newey

De gerenommeerde ontwerper van Formule 1-auto’s Adrian Newey treedt volgend jaar in dienst van renstal Aston Martin. Het Britse team heeft het aantrekken van de 65-jarige Newey, afkomstig van Red Bull, bevestigd. De Brit kondigde in mei al zijn afscheid aan bij het team rond Max Verstappen en werd ook in verband gebracht met Ferrari.

“Dit is het spectaculairste bericht in de geschiedenis van Aston Martin”, zei teameigenaar Lawrence Stroll tijdens een persconferentie. Newey werkte eerder voor Williams en McLaren, waarmee hij zes wereldtitels alsmede zes constructeurstitels won voordat hij in 2006 in dienst trad van Red Bull. Bij het Oostenrijkse team kwamen er nog eens zeven individuele titels, waarvan drie voor Verstappen, en zes constructeurstitels bij, allemaal in door Newey ontworpen auto’s.

Newey is nog tot 1 maart 2025 in dienst van Red Bull.

ANP