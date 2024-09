Deel dit: Share App Mail Tweet

Flying Spur is de krachtigste Bentley-sedan ooit

Bentley lanceert de vierde generatie van de Flying Spur, en dat is nieuws want hij kreeg een nieuwe PHEV-aandrijflijn en software die deel uitmaakt van een nieuwe elektrische architectuur.

De nieuwe Flying Spur heeft de Ultra Performance Hybrid powertrain gekregen. Die heeft naast de vertrouwde twinturbo-V8 ook een flinke elektromotor. Die combinatie zorgt ervoor dat het model de krachtigste vierdeurs sedan van Bentley ooit is. Een vierdeurs supercar volgens zijn makers…

Nieuwe Performance Hybrid

Waar er bij de derde generatie Flying Spur (zie hier onze rijtest) nog gekozen kon worden uit drie verschillende motoren waaronder een hybride, is er bij de nieuwste generatie maar één motorconfiguratie mogelijk. Deze Flying Spur heeft een 4.0-liter twinturbo-V8 die in combinatie met de 190pk sterke elektromotor goed is voor 782 pk en 1000Nm (en dat is meer dan de vroegere V12) aan koppel. Met behulp van deze PHEV-aandrijflijn sprint de auto vanuit stilstand binnen 3,5 seconden naar de 100 km/h. Daarnaast is hij in staat om 76 kilometer volledig elektrisch te rijden en met 11 kW laadsnelheid is de 25,9 kWh accu in 2.45 uur weer op te laden. Ideaal voor het rijden in de stad en het reduceren van de uiteindelijke uitstoot.

Uiterlijk Flying Spur grotendeels hetzelfde

Qua uiterlijk is de Flying Spur niet veel veranderd ten opzichte van zijn voorganger. De grootste verandering heeft onder de motorkap plaatsgevonden. Toch zijn er enkele noemenswaardige veranderingen.

Zo is het design van de grille prominenter, want de lijnen van voorbumper en diffuser zijn ‘dikker’ aangezet en dat geeft de auto een sportievere uitstraling. Kopers hebben de keuze uit verschillende 22 inch Ten Swept Spoke velgen en een aero-package met carbon-fiber afwerking.

Alles aan de Flying Spur is te personaliseren

Zoals we van Bentley gewend zijn, is bijna alles aan het interieur te personaliseren. Zo is er de keuze uit een grote display of juist verschillende analoge meters. Verder zijn de handgrepen, audiosystemen en speaker grilles te personaliseren. Alleen voor het interieur van de Flying Spur zijn er al zevenhonderd verschillende kleurencombinaties mogelijk. Ook zijn de LED-welkomstlampen in de deur vernieuwd en volledig geanimeerd.

Wel nieuw, niet verbazend

Met de Flying Spur slaat Bentley weliswaar een nieuwe weg in maar de koerswijziging is in deze tijd met steeds strengere milieu-eisen en elektrificatie voorspelbaar. Ze blijven ultieme luxe auto’s bouwen maar beperken de motorkeuze tot deze krachtige PHEV om productiekosten, verbruik en dus uitstoot te reduceren. Om dit niet schokkend nieuws onder de aandacht te brengen worden voor de lancering oude en nieuwe gezichten uit de motorsport ingezet. Zo zullen Damon Hill en Lia Block de auto testen op het circuit en zal Martin Brundle bij de lancering arriveren in de Bentley waar hij de 24 uur van Le Mans van 2001 in reed.