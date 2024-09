Deel dit: Share App Mail Tweet

Toont Skoda haar ware gezicht met de Elroq?

Normaal negeren we zoveel mogelijk ‘teasers’ want we houden niet van PR-puzzels. Maar in het geval van de Skoda Elroq maken we een uitzondering want hier gaat het om echt nieuws.

Skoda neemt na vele jaren afscheid van haar vertrouwde familiegezicht. Reden voor verdriet of vreugde? En is er sprake van een extreme make-over of valt het allemaal wel mee?

Familiemerk

Dat laatste is het geval want Skoda kent haar verantwoordlijkheden als waar familiemerk: er zijn kinderen bij hé, en die laat je niet schrikken maar maak je liever aan het lachen. Als oudere jongeren worden wij in elk geval wel vrolijk van wat Skoda nu op tekeningen onthult. We gaan er maar vanuit dat Skoda ons niet teleurstelt (wil je ook niet bij kinderen) en nu haar nieuwe ware gezicht toont en ons straks in het echt geen totaal andere Elroq laat zien.

Elroq: modern en solide

Maar wat zien we dan als we naar de Elroq kijken? Hij draagt voor het eerst de nieuwe kledinglijn, pardon designstijl van Skoda. Een auto die niet afschrikt maar wel scherper, eigentijdser en iets minder braaf oogt dan de Skoda’s van nu (bekijk onze test hier). Modern Solid noemt Skoda haar nieuwe designtaal en die begrijpen we wel. Solide en modern smoelt hij zeker, maar bij Tech Deck face beginnen de vraagtekens te kriebelen. Als we iets doorlezen ontcijfert Skoda dat zelf voor ons door het een plat vlak dat de grille vervangt, te noemen. Dan lezen we verderop over Dark Chrome details en dat is duidelijke taal en eerder vertoond.

Lijkt op rebelse zusje

Al met al heten we de nieuwe designtaal van Skoda van harte welkom. Want de nieuwe Elroq ziet er duidelijk frisser en iets minder verstandig uit. Het doet ons zelfs wat denken aan het design van het zustermerk Cupra dat als het rebelse zusje van de Volkswagen-familie al lang laat zien dat het vlotter kan.