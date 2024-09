Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom de Kia EV3 absolute verkooptopper in Nederland wordt

De wereld van onder meer de Volvo EX30, de Renault Megane E-Tech, de Volkswagen ID.3 en de Peugeot e-2008 staat op het punt te veranderen. Waarom? De Kia EV3 komt eraan.

De voorwielaangedreven Kia EV3 heeft voorlopig altijd 204 pk en 283 Nm met naar keuze twee accuvarianten. De Standard Range heeft een netto capaciteit van 58,3 kWh met een WLTP-range van 436 kilometer. De Long Range heeft een voor deze klasse uitzonderlijk grote batterij met een bruikbare 81,4 kWh en zou 605 kilometer kunnen halen. Beide pakketten zijn NMC-accu’s en de prijzen beginnen bij 36.995 euro. De grote accu vraagt een extra uitgave van 4.500 euro.

De Kia EV3 heeft een goede prijs

Met de basisprijs van net geen 37 mille als uitgangspunt staat de Kia EV3 sterk ten opzichte van de concurrentie. De Peugeot e-2008 is aanzienlijk duurder en heeft inferieure elektrotechniek, de Volkswagen ID.3 kost met vergelijkbare specificaties 3.000 euro meer, de Volvo EX30 met zijn kleinere range is eveneens kostbaarder en de Renault Megane E-Tech heeft een vergelijkbare prijs met een veel kleinere accu. De Niro EV heeft een grotere accu, maar kost ook meer.

Geen warmtepomp

De Kia EV3 wordt leverbaar in vijf uitvoeringen met de Air als basis. Die beschikt over navigatie, draadloze smartphone-connectiviteit, climate control, 17-inch wielen, adaptieve cruise control en parkeersensoren rondom. Voor 1.700 euro extra is er de Plus en dat is naar verwachting de populairste uitvoering. Die biedt bovenop het al genoemde ook nog stuur- en stoelverwarming, extra rijhulpjes en een draadloze oplader. Een warmtepomp is niet leverbaar in Nederland, omdat de importeur dat niet nodig acht.

Flinke crossover

De Kia EV3 is met 4,30 lengte en 1,85 breedte fors voor zijn klasse. Alleen de e-2008 kan hem in lengte evenaren. De andere concurrenten zijn allemaal fors kleiner. Het koetswerk van de Kia is duidelijk een afgeleide van de EV9, maar dan met een schuiner liggende achterruit en uiteraard minder intimiderend groot. Vooral donkere kleuren weten van de bonkige Kia een opvallende verschijning te maken. Ook techno-wit staat hem goed. Misschien is het lijnenspel voor sommigen iets te veel van het progressieve. Maar voor hen is er altijd nog de degelijk gelijnde Niro EV, die twaalf centimeter langer is.

Gemiddelde lader

De Kia EV3 met kleine accu kan laden tot 102 kW en het duurt 29 minuten om van 10% naar 80% te geraken. De Long Range kan pieken op 128 kW en doet dezelfde accuvulling in 31 minuten. Gemiddelde waarden voor deze klasse. Een EX30 piekt bijvoorbeeld hoger en laadt sneller. De Kia heeft standaard pre-conditioning van de batterij en het navigatiesysteem helpt een laadstrategie uit te stippelen op een langere reis.

De Kia EV3 heeft een grote actieradius

De eerste indrukken in de Kia EV3 deden we op in de Long Range rondom het Zuid-Koreaanse Seoel en in dit land wordt de EV3 ook gebouwd. In het door files en stoplichten gedomineerde verkeer was geen representatief verbruik te realiseren.

De snelheid kwam niet boven 100 km/h en bevond zich meestal rond de 60 km/h. In deze omstandigheden met een temperatuur van boven de dertig graden haalde hij 14,7 kWh/100 km. Goed voor ruim 550 kilometer aan range, maar dat zal in Nederlandse condities anders liggen. Reken dan op een bereik van ergens tussen 450 en 500 kilometer, wat nog steeds een mooie actieradius is.