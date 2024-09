Deel dit: Share App Mail Tweet

VW ontbindt afspraak werkzekerheid: grote ontslagronde op komst?

Het ziet er niet goed uit voor Volkswagen en zijn werknemers. Dertig jaar geleden tekende het een overeenkomst die het schrappen van banen tot 2029 uit zou sluiten. Het Duitse autoconcern trekt zich daar nu van terug.

Dat kan grote gevolgen hebben voor een deel van de ruim 120.000 Duitse werknemers van het merk Volkswagen. Een grote ontslagronde ligt op de loer en zoals eerder al bekend werd, dreigen Duitse fabrieken te sluiten.

VW-werknemers moeten vrezen voor hun baan

Voor werknemers en vakbonden is het even schrikken dat Volkswagen de werkzekerheidsovereenkomst uit 1994 beëindigt. Waar banen tot minstens 2029 veilig zouden moeten zijn, is er nu een reële angst dat vanaf juli 2025 massaontslagen plaats zullen vinden. Dit bespaart Volkswagen immers veel kosten.

Dat gaat er niet in bij het Volkswagen-personeel. Daniela Cavallo stelde dinsdag als voorzitter van de ondernemersraad het volgende: “We zullen ons met alle macht verzetten tegen deze historische aanval op onze banen. Er zullen geen gedwongen ontslagen komen onder ons toezicht”

Nog altijd hoopt ook VW dat het niet zover hoeft te komen en het merk stuurt dan ook aan op nieuwe loonakkoorden. De Duitse autofabrikant zoekt dan ook naar oplossingen om de kosten te drukken, waarmee het Volkswagen ‘op de lange termijn concurrerend en toekomstbestendig kan maken’.

Volkswagen kampt met problemen

De verkoopcijfers van Volkswagen vallen tegen en daar ligt een aantal zaken aan ten grondslag. Zo is de automarkt volgens topman Oliver Blume nog niet helemaal hersteld van corona.

Daarnaast speelt de toegenomen concurrentie uit Azië een grote rol. “De taart wordt kleiner en we hebben meer gasten aan tafel”, stelde Blume eerder. Hij spreekt over een situatie als nooit tevoren. Volkswagen heeft veel geld geïnvesteerd in zijn ID-modelreeks, maar plukt daar nog niet de vruchten van. Niet alleen is de concurrentie stevig, ook gaat het zeer slecht met de verkoop van elektrische auto’s in Duitsland.