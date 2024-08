Deel dit: Share App Mail Tweet

EV-verkoop keldert in Europa nog harder dan vraag naar diesels

Uit cijfers van brancheorganisatie ACEA blijkt de EV-verkoop in Europa flink te dalen. Tegelijkertijd stijgt het aantal verkochte elektrische auto’s in Nederland nog altijd.

Het gaat om cijfers van juli dit jaar. Afgelopen maand zijn 102.705 elektrische auto’s op kenteken gezet in Europa. Dat is zo’n 10,8 procent minder dan in juli 2023. Ook de verkoop van benzine- en dieselauto’s daalde, maar met respectievelijk 7 en 10,1 procent niet zo hard als de vraag naar EV’s.

Vooral in Duitsland stort verkoop elektrische auto’s in

In Nederland (+8,9 procent), maar ook in Frankrijk (+1 procent) en buurland België (+44,2 procent), nam de verkoop van elektrische auto’s nog wel toe. Vooral in Duitsland, een belangrijk autoland, is de vraag naar EV-modellen ineen gestort. De daling bij onze oosterburen bedraagt maar liefst 36,8 procent. Oef!

Mede daardoor is Europa-breed dus een daling te zien van de verkoop van elektrische auto’s. Dit heeft vermoedelijk te maken met overheden die subsidieregelingen en andere EV-voordelen beginnen af te bouwen. In december vorig jaar schrapten Duitsland zijn subsidieregeling voor EV-kopers en dat is terug te zien in de cijfers.

Ook Nederlandse EV-subsidie loopt tegen zijn eind

Dat in Nederland nog een stijging te zien is, heeft er mogelijk mee te maken dat elektrischeautokopers alleen dit jaar nog aanspraak kunnen maken op 2.950 euro van het SEPP-budget. Dat houdt vanaf 2025 op en niet veel later zullen EV-rijders ook wegenbelasting moeten betalen. Het is de vraag wat er dan met de verkoop van elektrische auto’s in ons land gebeurt.

Vraag naar hybrides stijgt

Terwijl de EV-verkoop daalt in Europa, nam in juli de vraag naar hybrides (maar geen plug-in hybrides) juist toe met maar liefst 25,7 procent. In elk van Europa’s vier grootste automarkten was een flinke groei van hybrideverkopen te zien: Frankrijk (47,4 procent), Spanje (+31,5 procent), Duitsland (+22,4 procent) en Italië (+17,4 procent). Heel vreemd is deze stijging overigens niet, aangezien de meeste benzinemodellen tegenwoordig wel in meer of mindere mate elektrisch ondersteund worden om de uitstootcijfers laag te houden.