Officieel: Hyundai-supercar op waterstof gaat echt in productie

Goednieuws voor liefhebbers van waterstofauto’s: de Hyundai Vision N 74, een supercar die rijdt op waterstof, gaat echt in productie.

Dat bevestigde het merk tijdens zijn jaarlijkse Investors Day. Het werd niet groots aangekondigd, maar de oplettende kijker spotte tijdens de presentatie een slide met daarop alle modellen die het merk tussen nu en 2030 wil lanceren. In de categorie high-performance EV’s lazen we ‘Hyundai N (Vision 74)’.

Hyundai Vision N 74 is supercar op waterstof

Dat kan er maar één zijn: de productieversie van de Hyundai Vision N 74-conceptcar. De waterstofauto is 4,95 meter lang en een kleine 2 meter breed. De retro-vormgeving van zowel het interieur als het exterieur verwijst naar de Hyundai Pony Coupe uit – je verwacht het niet – 1974.

De supercar heeft twee elektromotor op de achteras die, als we de specificaties van het conceptmodel aanhouden, goed zijn voor zo’n 680 pk en 900 Nm koppel. Een 0 tot 100-tijd wordt niet vermeld, maar Hyundai geeft wel aan dat de topsnelheid boven de 250 km/h ligt.

Hoe werkt de waterstofauto?

Elektromotoren? Hij rijdt toch op waterstof? Jazeker, maar het is geen auto met een waterstofverbrandingsmotor, maar een met een fuel cell die waterstof omzet in energie voor elektromotoren. Hij rijdt dus als een (extreme) EV, maar je tankt waterstof.

In de tanks die achterin de Hyundai Vision N 74 liggen, kan 4,2 kilogram waterstof opgeslagen worden. Daarnaast is de auto voorzien van een 62,4 kWh-accu en snellaadmogelijkheden dankzij een 800 volt-boordnet. Het merk claimt dat de waterstofsupercar daarmee een bereik van meer dan 600 kilometer heeft.

Mogelijk al vanaf 2026 in productie

Volgens eerdere geruchten zou de waterstofauto al in 2026 in productie gaan en omgerekend zo’n 338.000 euro gaan kosten. Of dit klopt, zal de toekomst uitwijzen. Wil je ondertussen op de hoogte blijven van al het belangrijke autonieuws? Abonneer je dan op de gratis Autovisie Nieuwsbrief.

