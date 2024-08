Deel dit: Share App Mail Tweet

Waarom deze Toyota Supra-occasion opmerkelijk weinig kost

De vierde generatie Toyota Supra is de laatste jaren uitgegroeid tot legende in de JDM-wereld. Helaas komt die faam met een prijs… letterlijk. Ze zijn immers haast niet meer te betalen. Toch vonden we een opmerkelijk betaalbare Supra Mk4-occasion.

Om een beeld te schetsen: voor een Toyota Supra-occasion van de vierde generatie (modelcode A80) ben je tegenwoordig al gauw tienduizenden euro’s kwijt. Op verkoopsite Gaspedaal.nl vinden we exemplaren tussen de 55.000 en 160.000 euro. Dat laatste bedrag is wel heel extreem en wordt gevraagd voor dit ‘fabrieksnieuwe’ exemplaar. We hoeven je dan niet meer te vertellen bij wie dat model te koop staat.

Goedkoopste Toyota Supra Mk4-occasion

We keken dan ook verbaasd op toen we online dit exemplaar tegenkwamen, waarvoor ‘slechts’ 21.000 euro wordt gevraagd. Het is met afstand de goedkoopste vierde generatie Toyota Supra van Nederland. Toch is daar een goede reden voor.

De Mk4 Supra is zo begeerlijk door zijn motor, de 2JZ-GTE. Deze twin-turbo 3,0-liter zes-in-lijn heeft zich de afgelopen jaren bewezen als krachtbron met enorm tuningspotentieel. Online kom je geregeld 2JZ’s die op de rollenbank ruim boven de 1.000 pk noteren. Het motorblok is dan ook een populaire (maar dure) optie voor engine swaps. Zo ligt in deze Nederlandse Volvo 940-occasion een 2JZ en ook in deze Datsun 280Z is de turbomotor gelepeld.

Wel een 2JZ, maar zonder turbo’s

Ook voorin de goedkoopste Toyota Supra Mk4 van ons land ligt een 2JZ-motor. Het probleem is dat dit niet de geblazen 2JZ-GTE met standaard 330 pk betreft, maar de 2JZ-GE die zo’n 100 pk minder sterk is. Bovendien mis je het turbopotentieel. Dan bouw je er toch gewoon zelf een turbo op? Ja, dat kan, maar de non-turbo’s hebben een andere cilinderkop, andere zuigers (hogere compressie) en beschikken niet over de oliespuiters die de zuigers koelen. Je hebt dan dus nog altijd niet de alle 2JZ-GTE-goodness.

Nog een reden voor de relatief lage prijs van deze Toyota Supra-occasion, is het feit dat de zescilinder gekoppeld is aan de viertraps automaat en niet aan de vijf- of zestraps handbak. De meeste autoliefhebbers vinden het wel zo leuk om zelf te schakelen. Daarnaast heeft deze Toyota Supra-occasion al drie ton op de klok staan en zijn er veel aftermarket onderdelen gemonteerd zoals de bumpers, wielen en achterlichtunits. Hij is overigens rechtsgestuurd, maar dat went snel, zo weten we uit ervaring met onze eigen Nissan Skyline. Vind je deze Supra niks? Dan ben je wellicht geïnteresseerd in deze nagenoeg perfecte BMW E46 met 490 pk sterke 1JZ-motor. Hij is niet eens heel veel duurder.