Verkoop elektrische auto’s Duitsland stort verder in

Duitsers kopen veel minder elektrische auto’s dan voorheen. Afgelopen maand werden er zo’n 37 procent minder EV’s verkocht dan in juli 2023. Er is een simpele verklaring voor deze extreme daling.

Niet alleen Nederlanders kiezen een auto met hun portemonnee. Dat blijkt uit het feit dat de verkoop van auto’s met enkel een elektrische aandrijving in Duitsland flink is gedaald sinds december vorig jaar. Sindsdien wordt er geen subsidie meer uitgekeerd bij aankoop van een EV. Dit bedrag was 3.000 tot 4.500 euro.

Veel minder elektrische auto’s verkocht

Geen korting betekent minder verkopen. Eerder liepen de EV-verkoopcijfers van onze oosterburen al flink terug, maar de maand juli is met een daling van 36,8 procent ten opzichte van vorig jaar gigantisch te noemen. In totaal werden er in een maand tijd 238.263 personenauto’s op kenteken gezet. 30.762 auto’s hadden een volledig elektrische aandrijflijn.

Alle andere aandrijflijnen stegen in populariteit ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Zo zijn er meer auto’s verkocht op benzine (+0,1 procent) en diesel (+1,4 procent) en steeg het aandeel hybrides (+18,4 procent) flink. Het totale verkoopcijfers van personenauto’s in Duitsland wel iets (-2,1 procent).

Gaan we dit ook in Nederland zien?

Er is ongetwijfeld een relatie tussen het wegvallen van de subsidie en de dalende verkoopcijfers van elektrische auto’s in Duitsland. In Nederland is het SEPP-budget voor gebruikte elektrische auto’s sinds kort helemaal op. Daarmee is de subsidie voor EV-occasions voorgoed voorbij. We zijn benieuwd hoe dit de verkoop van gebruikte EV’s zal beïnvloeden.

Er is nu nog wel 2.950 subsidie te krijgen voor nieuwe elektrische auto’s. Vanaf 2025 komt ook aan die subsidieregeling een einde. De geldpot zal dan niet meer aangevuld worden. Mogelijk dat daarom afgelopen maand zelfs meer EV’s werden verkocht dan een jaar eerder.

Naast het wegvallen van subsidies speelt ook de wegenbelasting (Kfz-Steuer) een rol. Elektrische auto’s zijn in Duitsland tot 10 jaar na aankoop vrijgesteld van motorrijtuigenbelasting als ze tussen 18 mei 2011 en 31 december 2025 aangekocht zijn. Deze regeling duurt tot uiterlijk 31 december 2030. Wordt een EV dus na 2025 gekocht, dan heeft de auto maar 5 jaar vrijstelling van de belasting.

Ook in Nederland moet er wegenbelasting voor EV’s betaald gaan worden. De kortingsmaatregel wordt stapsgewijs afgebouwd.