Nederlanders kopen veel minder auto’s, maar EV-verkoop stijgt

Het aantal nieuwe auto’s dat in juli op kenteken is gezet, ligt een stuk lager dan dezelfde zomermaand in 2023. De verkoop van elektrische auto’s is wel gestegen.

Dat blijkt uit cijfers van RAI Vereniging, Bovag en RDC, die de kentekenregistraties in ons land nauwlettend in de gaten houden.

In juli minder nieuwe auto’s op kenteken gezet

In juli van dit jaar zijn 26.836 nieuwe auto’s voorzien van een kenteken. Een jaar eerder waren dit er nog 28.608, oftewel een daling van 6,2 procent. Vergelijken we de eerste zeven maanden van dit jaar met dezelfde periode in 2023, dan zien we een daling van 3,9 procent.

EV-verkoop stijgt

Tegelijkertijd is er wel een stijging bij de verkoop van nieuwe elektrische auto’s waarneembaar. Er zijn 8.207 EV-modellen geregistreerd in juli, wat een stijging van 8,9 procent is ten opzichte van juli 2023. Opvallend, want bij onze oosterburen verloopt de verkoop van elektrische auto’s minder voorspoedig, terwijl de vraag naar brandstofmodellen juist stijgt.

Verhouding brandstofsoort

Elektrische auto’s zijn in ons land inmiddels de op-één-na populairste aandrijfsoort onder nieuwverkochte auto’s. Enkel naar hybrides is meer vraag. Niet vreemd, gezien de meeste nieuwe benzineauto’s wel een vorm van hybridetechniek aan boord hebben om fikse bpm-straffen te voorkomen.

Brandstofsoort Registraties Marktaandeel Hybride 12.648 registraties 47,1% marktaandeel Full EV 8.207 registraties 30,6% marktaandeel Benzine 5.543 registraties 20,7% marktaandeel Diesel 331 registraties 1,2% marktaandeel LPG 107 registraties 0,4% marktaandeel Verhouding brandstofsoort juli 2024.

Top 5 geregistreerde EV-modellen

Als we naar specifieke elektrische auto’s kijken, blijkt geen model momenteel zo populair te zijn als de Volvo EX30, die Autovisie als duurtester heeft. Hoewel de Tesla Model Y, niet meer de nieuwste is, doet de EV het nog altijd erg goed.

Autonaam Registraties Marktaandeel Volvo EX30 970 registraties 11,8% marktaandeel Tesla Model Y 829 registraties 10,1% marktaandeel Kia Niro 712 registraties 8,7% marktaandeel Volvo XC40/EX40 543 registraties 6,6% marktaandeel Tesla Model 3 330 registraties 4,0% marktaandeel Top 5 geregistreerde EV-modellen juli 2024.

Top 5 geregistreerde modellen

De Volvo en Tesla zijn ook terug te vinden in de top 5 bestverkochte auto’s in juli, ongeacht de aandrijflijn. Enkel de Kia Niro doet het beter.