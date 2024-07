Deel dit: Share App Mail Tweet

Onderzoek: EV-verkoop stort in, vraag naar brandstofauto’s stijgt

De verkoop van EV-modellen keldert in Duitsland bij zowel particulieren als zakelijke rijders, terwijl de vraag naar benzine- en dieselauto’s juist stijgt. Duitse autodealers vrezen dan ook voor een ‘zeer slecht’ jaar voor elektrische auto’s.

Dat blijkt uit dit onderzoek van het Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe, dat 348 autodealers ondervroeg naar hun bevindingen.

EV-verkoop keldert flink in Duitsland

In de eerste zes maanden van dit jaar werd maar liefst 47 procent minder elektrische auto’s aan Duitse particulieren verkocht dan in de eerste helft van 2023. In de zakelijke markt zagen de onderzoekers een daling van 41 procent.

Met deze verkoopcijfers is het niet vreemd dat veel Duitse autodealers het jaar somber inzien. Maar liefst 91 procent van de ondervraagde dealers verwacht een ‘slecht’ of ‘zeer slecht’ jaar wat betreft EV-verkoop onder particulieren. Met 84 procent geldt voor de zakelijke markt een vergelijkbaar pessimisme.

Ook plug-in hybrides minder populair

Alsof plots alles met een elektromotor wordt verafschuwd, laten zowel particulieren als zakelijke rijders ook plug-in hybrides links liggen. Onder particulieren daalde de verkoop in de eerste helft van 2024 met 37 procent ten opzichte van een jaar eerder en bij zakelijke rijders betreft de daling 33 procent.

Verkoop benzine- en dieselauto’s stijgt

Tegelijkertijd neemt de vraag naar modellen met een traditionele verbrandingsmotor juist toe bij onze oosterburen. Zo is de verkoop van auto’s met benzine- en dieselmotor onder Duitse particulieren in de eerste jaarhelft juist met 24 procent gestegen. Op de zakelijke markt is een stijging van 20 procent zichtbaar.

Kosten hinderen verkoop elektrische auto’s en PHEV’s

Voor zakelijke rijders vormen vooral de hogere aanschaf- en leaseprijzen een belangrijke reden om niet voor een EV of plug-in hybride te kiezen, zo denken de Duitse autodealers. Verder spelen de onzekere restwaarde, een tekortschietende laadinfrastructuur of het niet hebben van een laadpaal aan huis een rol. De ondervraagde respondenten lijken wel heil te zien in e-fuels en zouden graag zien dat deze synthetische brandstoffen meer gepromoot worden door de overheid.