Geflitst? Zo bekijk je eenvoudig en snel de foto bij je boete

Boete op de mat? Dat is vervelend. Indien je geflitst bent, kun de foto eenvoudig opvragen. Hoe dat werkt, leggen we je uit.

Een paarse brief van het CJIB voorziet je van de nodige informatie. Zo lees je de hoogte van de boete, de betaalmogelijkheden en een omschrijving van de overtreding (wat, waar, wanneer en op welk kenteken). Ook word je gewaarschuwd: betaal je niet, dan kun je op fikse verhogingen rekenen.

Zo bekijk je de foto na te zijn geflitst

Anders dan bij een flitsboete in Duitsland, tref je in de CJIB-brief geen foto aan. Die is natuurlijk wel gemaakt en jij hebt het recht dit prijzige plaatje te bekijken. Je wil natuurlijk wel even zit hoe je met een nietsvermoedende blik bent vastgelegd.

Dat doe je eenvoudig op de website van het CJIB. Staat de boete op jouw naam? Dan log je hier in met je DigiD om de foto te bekijken. Ook als de boete op naam van een (verhuur)bedrijf staat, kun je de flitsfoto bekijken. Daarvoor moet je je NAW-gegevens, het CJIB-nummer, de datum en de tijd invullen. Als het je eigen bedrijf betreft, wordt ook om je bedrijfsnaam en KvK-nummer gevraagd.

Flitspalen met infrarood licht

Nederlandse flitspalen (in Amsterdam nu ook om de nieuwe 30 km/h-limiet te handhaven) zijn overigens bijzonder vervelend. Niet alleen schrijven ze hoge boetes uit (zie hieronder de hoogte van boetes in 2024), ook zie je niet direct of je geflitst bent. De digitale palen in ons land gebruiken infrarood licht en dat is met het menselijk oog niet zichtbaar.

Merk je een flitspaal (te laat) op, dan leef je soms nog een poosje in onzekerheid voordat een paarse mat op de mat je zorgen bevestigt. Met de klassieke flitspalen weet je in ieder geval direct waar je aan toe bent. Zo’n felle flits is immers niet te missen.

