Flitspalen voor 30 km/h in Amsterdam: hier staan ze

Eind vorig jaar werd er in een groot deel van Amsterdam een maximumsnelheid van 30 km/h ingevoerd. Deze gaat nu gehandhaafd worden middels (mobiele) flitspalen. Gelukkig weten we waar ze staan.

Vanaf zaterdag gaat het OM een proef starten met nieuwe flitspalen. “De behoefte aan handhaving op deze nieuwe limiet neemt toe, doordat steeds meer gemeenten de maximumsnelheid binnen de bebouwde kom verlagen van 50 naar 30 km/h”, laat het OM weten.

Hier staan de 30 km/h-flitspalen in Amsterdam

Hoewel je waarschijnlijk wel door je Flitsmeister-app of alternatieven geattendeerd wordt op de palen, is het toch handig om vooraf al te weten waar de flitspalen staan. Want met de 30 km/h-limiet moet je goed opletten in Amsterdam. Je rijdt al snel te hard.

Er zijn vier vaste flitspalen op de Stadhouderskade. Die worden vanaf zaterdag ingesteld op 30 km/h. Ook worden er zogenaamde flexflitsers geplaatst. Deze verplaatsbare flitspalen gaan staan bij de Postjesweg, de Kattenburgerstraat en de Oostenburgergracht. De palen blijven zo’n twee maanden op dezelfde plek staan. De exacte locatie kan dus veranderd worden. Let dus goed op in Amsterdam.

(Afbeelding: Google Maps) (Afbeelding: Google Maps) (Afbeelding: Google Maps) (Afbeelding: Google Maps)

(Afbeelding: Google Maps) (Afbeelding: Google Maps) (Afbeelding: Google Maps) (Afbeelding: Google Maps)

De flitspalen is natuurlijk om de automobilist te dwingen maximaal 30 km/h te rijden. Volgens Melanie van der Horst, de Amsterdamse wethouder van Verkeer en Vervoer, komt dit de verkeersveiligheid ten goede. “We verwachten hierdoor 20 tot 30 procent minder ongelukken”, zegt ze.

4.500 borden

Overigens is niet meer te missen dat je in Amsterdam maximaal 30 km/h mag rijden. Er zijn ongeveer 4.500 borden geplaatst. Ervan uitgaande dat een verkeersbord zo’n 350 euro per stuk kost, betekent dit dat er aan borden alleen al 1.575.000 euro is uitgegeven. Zullen die kosten terugverdiend worden met de boetes door de nieuwe flitspalen?