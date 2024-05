Deel dit: Share App Mail Tweet

Vernieuwde BMW 3-Serie: meer range in de PHEV en sterkere M3

De BMW 3-Serie moet up-to-date blijven. Daarom volgt na de facelift uit 2022 nu weer een update. Hoewel het interieur enkele wijzigingen kent, zijn de verschillen voornamelijk onderhuids te vinden.

Bij de opfrisbeurt van 2022 plaatste de BMW 3-Serie een iets andere grille, vernieuwde koplampen en werd het grote, gebogen scherm geïntroduceerd.

Grootste wijziging voor BMW 330e plug-in hybride

Ditmaal zijn de meeste ontwikkelingsuren gaan zitten in de aandrijftechniek van de BMW 330e. De plug-in hybride is nog altijd 292 pk sterk, maar hij krijgt een nieuw accupakket waarmee de capaciteit stijgt van 12 kWh naar 19,5 kWh. Door een veel hogere energiedichtheid, biedt deze accu meer energieopslag, zonder dat hij qua formaat toeneemt.

Het grote voordeel is dat de volledig elektrische actieradius met dit batterijpakket flink stijgt. In de achterwielaangedreven 330e stijgt de EV-range tot maximaal 101 kilometer. Voor de Touring en de varianten met xDrive is dat enkele kilometers minder.

Vernieuwd interieur voor de BMW 3-Serie

Zo plaatst BMW nieuwe stuurwielen in de auto. Standaard wordt een nieuw, met leer bekleed tweespaaks stuur geleverd. Vink je het M Sport-pakket aan, dan krijg je een eveneens nieuw driespaaks stuur met afgevlakte bodem en twaalfuursmarkering.

Verder brengt de opfrisbeurt ook BMW Operating System 8.5 met zich mee. “Het bedieningsconcept is volledig gericht op aanraking en gesproken commando’s. Dat leidt tot een verdere vermindering van het aantal fysieke knoppen en bedieningselementen in de cockpit”, schrijft het merk vol trots, alsof het weglaten van fysieke knoppen iets positiefs is.

Buiten het fractioneel gewijzigde interieur is de vernieuwde BMW 3-Serie lastig te herkennen. Zie je straks een Dreier in de kleuren Arctic Race Blue of Fire Red rijden, dan weet je dat het om de nieuwste 3-Serie gaat, want die lakkleuren zijn nieuw. Datzelfde geldt voor de twee 19-inch dubbelspaak en Y-spaak wieldesigns die nu te kiezen zijn.

BMW M3 krijgt meer vermogen

Hoe zit het dan met de BMW M3? Die deelt veel van de hierboven genoemde wijzigingen en krijgt daarnaast vernieuwde koplampen.

Maar nog veel belangrijker: hij krijgt meer vermogen! Althans, de M3 Competition mét M xDrive. In die uitvoering stijgt het vermogen nu tot 530 pk. De M3 Competition zonder vierwielaandrijving houdt het bij 510 pk en de standaard M3 met achterwielaandrijving en een handbak levert nog steeds 480 pk.