Dit is wanneer je de goedkoopste Volkswagen-EV kunt verwachten

Er is al veel gezegd en geschreven over de aanstaande goedkoopste elektrische auto van Volkswagen: de ID.2. Tijdens de onthulling van de conceptcar, werd ook gesproken over een nog goedkopere EV, die mogelijk de ID.1 zal heten. Nu laat de CEO van het merk, Thomas Schäfer, weten wanneer de auto op de markt komt.

Van de Volkswagen ID.2, die is bekend dat de auto een instapprijs van zo’n 25.000 euro zal hebben, net als de nieuwe Renault 5. Aanvankelijk zou hij zijn debuut maken in 2025, maar dat is uitgesteld. De betaalbare elektrische Volkswagen ID.2 komt naar alle waarschijnlijkheid in 2026 op de markt.

Spotgoedkope Volkswagen-EV vanaf 2027 te koop

Er is echter een nog goedkoper model in de pijplijn. De naam ervan is nog niet duidelijk, maar Volkswagen ID.1 lijkt ons een passende naam voor de compacte EV. Schäfer stelt nu dat deze elektrische auto in 2027 op de markt komt.

Volkswagen noemde tijdens de een evenement begin vorig jaar dat deze allergoedkoopste Volkswagen EV zo’n 20.000 euro zal kosten. Later, toen Autovisie met CEO Thomas Schäfer om de ID.2 liep, kwam hij daarop terug: “Een elektrische auto voor 25.000 (doelend op de ID.2) kunnen we garanderen, een voor minder dan 20.000 euro nu nog niet.” Daarmee is de prijs van het kleinere model dat ónder de ID.2 wordt gepositioneerd voorlopig onduidelijk. Het hele gesprek met Schäfer zie je in onderstaande video over de ID.2.

De betaalbare elektrische Volkswagen is tegen die tijd waarschijnlijk niet de enige EV in dat prijssegment. Zo krijgt hij concurrentie van de Renault Twingo. De Franse en Duitse fabrikant hebben getracht samen te werken, dit liep echter op niets uit.

De goedkope EV’s gaan dus in de toekomst enkel met elkaar concurreren. Overigens lijkt de Twingo dan een voordeel te hebben ten opzichte van de Volkswagen. Renault zei bij de onthulling van de conceptcar dat de Twingo EV vanaf 2026 te koop is.

