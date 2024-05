Deel dit: Share App Mail Tweet

Duik in de prijslijst: dit kost de nieuwe Suzuki Swift

Suzuki presenteerde vorig jaar een nieuwe modelgeneratie van de Suzuki Swift en inmiddels is het model te bestellen. Wij konden de eerdere modelgeneraties erg waarderen en nemen dus graag een duik in de prijslijst om er een naar wens samen te stellen.

Wist je trouwens dat de nieuwe generatie Suzuki Swift eigenlijk niet écht volledig nieuw is? Het is een zogenaamde ‘reskin’, ofwel hij kreeg een ‘nieuwe huid’. Daarbij verandert er meer dan bij een facelift, maar echt volledig nieuw is hij niet. Hoe dat precies zit, leggen we uit in dit artikel. De Swift heeft altijd veel rijplezier geboden voor relatief weinig geld. Daar werden we laatst nog weer aan herinnerd bij een occasion dubbeltest. Alleen al daarom hebben we het model hoog zitten. Ook het nieuwe model voldoet hier weer aan, zo ontdekten we toen we recent met de nieuwe Swift konden rijden. Nu is het tijd voor een duik in de prijslijst en stellen we hem naar wens samen.

Motoren Suzuki Swift

In Nederland is de Suzuki Swift altijd een Smart Hybrid, Suzuki’s benaming voor hun mild hybrid-systeem. De Swift is dus geen ‘echte’ hybride, maar alle beetjes helpen. Buiten Europa is de 1,2-liter driecilinder benzinemotor ook te koop zonder enige vorm van hybridetechniek. Mét de hybridetechniek heb je de beschikking over 61 kW (83 pk) en 112 Nm koppel. De mild hybrid-technologie kan daar tijdelijk een ‘boost’ van 3 pk en 60 Nm aan toevoegen. Op een rijklaargewicht van (afhankelijk van de uitvoering) rond de 1.000 kg is dat goed voor een 0-100-sprint van 11,9 tot 13,6 seconden en een top van 160 tot 170 km/u. De exacte waarden hangen af van de uitvoering.

Hoewel deze motor de enige is in het aanbod, is er namelijk wel nog andere keuze. Zo krijg je standaard een handgeschakelde vijfbak, maar kan je ook kiezen voor een CVT-automaat. Een derde optie is de handbak in combinatie met vierwielaandrijving, in plaats van aandrijving op de voorwielen. Deze AllGrip-uitvoering is de minst snelle, terwijl juist de CVT-automaat de beste prestaties biedt. De standaardversie met handbak is met een gemiddeld verbruik van 4,4 l/100 km (WLTP) het zuinigst, de AllGrip verbruikt met 4,9 l/100 km (WLTP) het meest.

Uitrustingen Suzuki Swift

Daarnaast is er keuze uit de uitrustingsniveaus Comfort, Select en Style. De Comfort is er alleen voor de basisversie met handbak, verder is iedere uitvoering met iedere ‘motorvariant’ te combineren. Een greep uit de standaarduitrusting: 15-inch stalen velgen met wieldoppen, full-led-verlichting, verwarmbare buitenspiegels, keyless entry & start, stoffen bekleding, 9-inch centraal touchscreen incl. navigatie, adaptieve cruise control en de overige gebruikelijke (al dan niet verplichte) assistentiesystemen.

Suzuki Suzuki Suzuki

Suzuki Suzuki Suzuki

De Select breidt dat uit met onder andere 16-inch lichtmetalen velgen, stoelverwarming voorin, een met leer bekleed stuur, een wat luxer type stoffen bekleding, extra speakers (beter gezegd: het standaardmodel heeft er maar twee) en USB-aansluitingen (A en C) in het interieur. Tot slot biedt de Style vooral klimaatcontrole (i.p.v. alleen airco), elektrisch inklapbare zijspiegels en een (visueel) wat luxere aankleding van ex- en interieur.

Prijzen Suzuki Swift

Alle nieuwe auto’s zijn duur, maar bij de Suzuki Swift valt het prijskaartje nog wel mee. De prijslijst begint bij 21.695 euro. Wel lopen de prijzen redelijk snel op. De Select is er vanaf 23.795 euro. Wil je de CVT-automaat, dan kost dat minimaal 26.145 euro en de AllGrip heeft een vanafprijs van 27.095 euro. De duurste versie is de AllGrip in combinatie met uitrustingsniveau Style, die minimaal 28.645 euro kost.

Waarom de AllGrip in Nederland wordt aangeboden snappen we niet helemaal, want hij is minder snel, heeft een iets hoger verbruik dan de ‘gewone’ versie met handbak en is ook het duurste model. De CVT-automaat is de snelste uitvoering en interessant voor wie het comfort van een automaat wil, maar zolang het nog kan gaan wij voor de beleving van zelf schakelen. Het ‘basismodel’ dus. Die is ook nog het voordeligst. Wel kiezen we voor uitrustingsniveau Select.

Exterieuraankleding

Leuk: de standaard carrosseriekleur van de Suzuki Swift is voor alle uitvoeringen metallic oranje. Wie een andere tint wil, betaalt 649 euro extra. Wie bang is voor kleur kan dan kiezen voor wit, zwart en grijstinten, maar Cool Yellow (meer een soort bleek pistachegroen) staat er ook bij. Voor slechts een klein beetje extra (699 euro) behoren ook rood, donkerblauw en een extra grijstint tot de mogelijkheden. Cool Yellow, rood, blauw en wit zijn ook te combineren met een contrasterend zwart dak en dat kost (samen met de carrosseriekleur) 849 tot 899 euro extra. Wij gaan voor donkerblauw met zwart dak.

Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki

Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki

Voor 1.013 euro laten we de wielen in het zwart uitvoeren, de enige wieloptie voor onze uitvoering. Het plaatje in de configurator verandert overigens niet mee.

Interieuraankleding

Voor het interieur zijn er twee mogelijkheden: zwart leer (1.549 euro) of “leder Create Your Own” (1.769 euro). We zijn wel benieuwd wat dat laatste inhoudt, maar helaas geven zowel configurator als brochure geen afbeelding van deze bekleding. Leer is voor ons geen must in dit segment, dus houden we het maar bij de standaard bekleding.

Pakketten en losse opties

De optielijst van de Suzuki Swift is overzichtelijk: een haaienvinantenne in plaats van een ‘spriet’ (166 euro), extra led-lampen in het interieur en de bagageruimte (61 tot 77 euro), automatisch inklapbare zijspiegels (113 euro), een draadloze smartphone-lader (160 euro), een middenarmsteun voorin (282 euro) en een asbak (51 euro). De extra interieurverlichting kan best handig zijn en de armsteun is wel zo comfortabel, maar met de rest kunnen we zonder leven.

Dan is er nog een accessoirelijst. Die gaan we nu niet helemaal doornemen, maar denk hierbij aan zaken zoals een afneembare trekhaak (ca. 770 euro, afhankelijk van stekkersoort), een bandenreparatieset (250 euro), mattensets en carrosseriebescherming. Ook zijn er nog wat accessoires voor visuele aankleding, zoals gekleurde spiegelkappen en zelfs een sportieve stickerset voor boven de dorpel.

‘Onze’ Suzuki Swift

Uiteindelijk komt de door ons samengestelde Suzuki Swift op een totaalprijs van 25.114 euro. Als je kijkt welke uitrustingen je daarvoor terugkrijgt en hoeveel rijplezier de Swift daar nog steeds voor biedt, is de Swift wat ons betreft een van de meest interessante auto’s in het segment. Wel hopen we dat ook de Swift Sport weer terugkeert…

Omdat de configurator maar weinig beelden toont, hebben we voor de achterzijde een afbeelding uit de persmap gehaald. Die toont wel de iets luxere Style.

Suzuki Suzuki Suzuki Suzuki