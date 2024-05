Deel dit: Share App Mail Tweet

Dit is het nieuwe oogappeltje van BMW, maar niet alles is elegant

Waar bij veel fabrikanten de term familiegezicht groot op het prikbord in de kantine van de designstudio hangt en designs verder naar elkaar toe kruipen, liggen bij BMW het zwarte schaap en het oogappeltje verder uit elkaar dan ooit. Met de XM aan de ene kant en deze Skytop andere.

Toch hebben die modellen wel wat met elkaar gemeen: ze zijn allebei voor de happy few. Deze conceptcar op basis van de M8 Competition in het bijzonder, want als hij in productie gaat worden er slechts 25 exemplaren gebouwd.

BMW Skytop

Hoewel het lijnenspel doet denken aan auto’s van Maybach of Rolls-Royce en de smalle nieren en grote gesmede wielen het oog van de liefhebber verwennen, is het niet enkel elegantie dat de klok slaat. Zo is de rand rond de nieren verlicht en mag je de dakpanelen handmatig verwijderen. Daarbij is het interieur niet echt uniek te noemen ten opzichte van andere BMW’s.

Desondanks blijft de BMW een van de mooiste modellen in de line-up en er ligt ook nog een heerlijke V8 onder de motorkap. Net als de M8 Competition heeft levert de achtcilinder met twee turbo’s 625 pk en 750 Nm aan koppel.

