Verbrandingsmotor nog niet dood: ‘Toyota blijft investeren’

Terwijl overheden met groene idealen de verbrandingsmotor de nek om proberen te draaien, houdt Toyota (zo lang als het kan) vast aan de brandstofmotor. Dat is op te maken uit woorden van Tomoya Takahashi, hoofd van Toyota’s sportieve tak Gazoo Racing.

Dat het merk de elektrische auto nog niet volledig heeft omarmd, blijkt ook uit het modellengamma. In de Nederlandse showroom staat momenteel slechts één EV: de bZ4X.

Toyota heeft geen plannen voor performance-EV

Wel maakten we vorig jaar kennis met het studiemodel genaamd FT-Se, een moderne MR2 met elektrische aandrijflijn. Het is echter maar zeer de vraag of die auto er gaat komen. Aan Australische pers zei Takahashi namelijk dat er geen plannen zijn voor een performance-EV.

Daarnaast geeft hij aan zo lang mogelijk verbrandingsmotoren te willen blijven gebruiken in GR-modellen. “Er komt mogelijk een tijd wanneer er een algeheel verbod komt. Maar de verbrandingsmotor is niet slecht, de uitstoot is de vijand”, vertelt Takahashi.

Gazoo Racing blijft investeren in de verbrandingsmotor

Voorlopig blijft de GR-topman investeren in de verbrandingsmotor. Wel zal op den duur hoogstwaarschijnlijk gebruik gemaakt worden van hybridetechniek, iets waar Toyota inmiddels wél veel ervaring mee heeft.

Bij de grootste autofabrikant ter wereld komen ook echte petrolheads nog aan hun trekken. Zo heeft Toyota liefhebbers verwend met de vijfde generatie Supra, GR86 en binnenkort ook met de de nieuwe GR Yaris. Buiten Europa wordt ook de brute GR Corolla geleverd.