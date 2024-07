Deel dit: Share App Mail Tweet

Deze occasion prikt en kost je 17.500 euro

Je auto moet praktisch zijn. Vijf deuren zijn wel zo prettig. Je wilt alleen iets anders, iets geks. Zo’n auto waarvan vrienden zeggen: “hoe kom je dáár nu bij?” Een occasion zoals deze, die mensen verschrikkelijk of fantastisch vinden.

Het occasionaanbod is enorm. Bij een dealer, via Gaspedaal.nl en zelfs op Facebook, overal kun je betaalbare tweedehands auto’s vinden. Autovisie selecteert wekelijks de drie beste occasions in een segment.

Occasion voor 17.500 euro

Deze week gaan we op zoek naar iets opmerkelijks. Iets wat niet iedereen heeft en echt je smaak moet zijn. Ons budget? Maximaal 17.500 euro. Word je niet vrolijk van deze Citroën C4 Cactus? Kom dan op donderdag en zaterdag terug voor twee andere opties.

Citroën C4 Cactus (2014 – 2021)

Als er één merk is dat naam heeft gemaakt met bijzonder vormgegeven auto’s, dan is het wel Citroën. Na veel te saaie auto’s was daar ineens de Cactus. Alleen die naam al! De eerste versie was echt heel leuk, maar hier hebben we het over de versie na de facelift, die een stukje minder onderscheidend is.

Niettemin vraagt het interieur wel wat gewenning, door bijzondere vormen. De Cactus is comfortabel, uiteraard, zowel in veercomfort als door de erg prettige voorstoelen. De 81 kW-versie haalt gemiddeld 1 op 16 á 17. De bagageruimte scoort met 358 liter ook prima.

(Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën)

(Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën) (Afbeelding: Citroën)

Voor dit budget kijken we bijvoorbeeld naar de geïmporteerde, spierwitte 1.2 ‘Origins’ (2020, 36.000 km), die voor € 17.499 wordt aangeboden door een autobedrijf in Montfoort.

Let hier op bij deze occasion

Op zich is de Cactus best betrouwbaar, ware het niet dat de 1,2-liter benzinemotor van het PureTech-type is. De rubberen distributieriem loopt inwendig in de motorolie en wordt daardoor aangevreten, zéker als niet precies het juiste type olie is gebruikt. Dat kan tot een grote variatie aan klachten leiden.

Als er stukjes rubber loskomen, kunnen die op willekeurige plekken de olietoevoer hinderen, met allerhande mogelijke gevolgen. Op tijd die riem vervangen (check de onderhoudshistorie!) scheelt, maar er zijn helaas veel kostbare reparaties bekend.