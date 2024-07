Deel dit: Share App Mail Tweet

Formule 1-team Williams legt Sainz voor twee seizoenen vast

Formule 1-coureur Carlos Sainz rijdt in 2025 en 2026 voor Williams. Het Britse Formule 1-team meldt de komst van de 29-jarige Spanjaard die na dit seizoen moet vertrekken bij Ferrari, dat voor volgend jaar naast Charles Leclerc zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft vastgelegd.

Sainz won in zijn tien jaar lange F1-carrière drie races. In 2022 was hij de beste op Silverstone, vorig seizoen won hij de Grote Prijs van Singapore en dit seizoen pakte hij de zege in de GP van Australië.

In het komende seizoen rijdt Sainz naast Alexander Albon in de Williams. Dit seizoen is Logan Sargeant nog de tweede coureur van Williams naast de Thais-Britse Albon. Het team bedankt de Amerikaan voor zijn inspanningen en harde werk in het vorige en huidige seizoen.

Vertrouwen

Sainz laat weten blij te zijn dat hij vanaf 2025 voor Williams racet. “Het is geen geheim dat de rijdersmarkt heel complex is en dat het even heeft geduurd voordat ik mijn beslissing bekend kon maken. Ik heb er het volste vertrouwen in dat Williams voor mij de juiste plek is om mijn Formule 1-carrière voort te zetten en ik ben er heel trots op om uit te komen voor zo’n historisch en succesvol team, waar zoveel jeugdhelden van mij voor hebben gereden en zij hun stempel op de sport hebben gedrukt.”

Het absolute doel is volgens de Spanjaard om Williams terug te brengen waar het team hoort, vooraan op de grid. “Ik ben ervan overtuigd dat het team alle ingrediënten heeft om weer geschiedenis te schrijven.”

Teambaas James Vowles noemt de combinatie Williams en Sainz perfect. “Carlos heeft steeds weer laten zien dat hij een van de meest getalenteerde coureurs is, met een stamboom van winnaars”, verwijst Vowles naar Sainz’ vader die tweevoudig wereldkampioen in de rallysport is. “Zijn komst bevestigt de opgaande lijn waarin we zitten. Carlos brengt niet alleen ervaring mee, maar ook een felle manier van racen om elke milliseconde uit het team en de wagen te halen.”

ANP