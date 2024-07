Deel dit: Share App Mail Tweet

Zo ziet een stationwagon van Lamborghini eruit

Heeft Lamborghini ooit een stationwagon gebouwd? Nee, strikt genomen niet. Maar deze geweldige en unieke LM002 komt er toch wel dicht bij in de buurt.

De legendarische LM002 heeft zijn oorsprong in de jaren zeventig. Lamborghini werkte toen samen met Mobility Technology International aan een militair voertuig voor het Amerikaanse leger, de Lamborghini Cheetah.

Lamborghini verloor wedstrijd

Het model werd in 1977 gepresenteerd op de Autosalon van Genève en werd aangedreven door een 5,9-liter V8, die achterin lag. Het enige prototype werd nooit officieel getest door het Amerikaanse leger, dat uiteindelijk voor de AM General Humvee koos.

Lamborghini liet zich niet uit het veld slaan en kwam met een doorontwikkeling van de Cheetah, de LM001-pickup. Helaas zorgde de achtcilinder achterin voor een barslechte handling, waardoor ook dit project geen succes werd.

De opvolger van de LM001 was de LMA002, met de motor voorin. In 1982 werd gesuggereerd dat het Saoedische leger tussen de vijfhonderd en duizend exemplaren zou bestellen, maar die order is nooit van de grond gekomen.

Maar één Lamborghini LMA002

Van de LMA002 is maar één exemplaar gebouwd, dit in tegenstelling tot de LM002, waarvan Lamborghini uiteindelijk zo’n driehonderd wist te verkopen. Voor zover bekend hebben ze allemaal de 5,2-liter V12 van de Countach voorin, met zo’n 450 pk.

Gebouwd voor sultan van Brunei

Snel is de LM002 naar moderne maatstaven niet. Hij zit in ongeveer 8 seconden op 100 km/h en haalt een top van 210 km/h. Alle LM002 zijn pickups, maar deze niet, want hij werd eind jaren tachtig omgebouwd op verzoek van de sultan van Brunei.

Hij reed er zo’n 1700 kilometer mee en verkocht de auto toen aan voormalig BMW- en Volkswagen-baas Bernd Pischetsrieder. Daarna werd de LM002 gekocht door een Zweedse vrouw, die er haar kinderen mee naar school bracht.

De ombouw naar een wagon heeft de zware LM002 niet lichter gemaakt. Oorspronkelijk woog de auto 2500 kilo, nu staat er 2994 kilo op het kenteken. Hij wordt online geveild. Op het moment van schrijven, was er 260.000 dollar geboden (omgerekend: 240.000 euro).