Deel dit: Share App Mail Tweet

Ook gij, Volvo? Merk lijkt terug te komen op elektrische belofte

Volvo wil het beste jongetje van de klas zijn: geen verkeersdoden in 2020 – een doel dat niet bereikbaar bleek – en volledig elektrisch in 2030. Al horen we met betrekking tot die laatste kwestie nu wel érg veel terugkrabbelgeluiden.

Volvo is vanaf 2021 duidelijk geweest: wij gaan na 2030 alleen nog maar volledig elektrische auto’s verkopen. En daarmee was de Zweedse fabrikant een van de eersten die zo’n belofte durfde te maken. Maar houdt die stand?

Volvo slaat twijfeltaal uit

Daarover zijn twijfels ontstaan door uitspraken van topman Jim Rowan. Tegen Automotive News zei hij dat het “even zal duren” voordat andere werelddelen klaar zijn voor volledige elektrificatie. Daarmee bedoelt Rowan waarschijnlijk: andere werelddelen dan China, Europa en Noord-Amerika.

Volgens Rowan vormen hybrides een mooie tussenoplossing voor markten die nog niet toe zijn aan EV’s. “Onze plug-in en mild-hybrides blijven populair bij onze klanten en we zullen daarom blijven investeren in die modellen.”

Hernieuwde focus op PHEV’s

Ook sprak Automotive News met verschillende Amerikaanse Volvo-dealers, die verwachten ook na 2030 nog hybrides te zullen verkopen. Een woordvoerder van Volvo leek ook terug te krabbelen en zei: “De overgang naar EV’s is geen lineaire ontwikkeling. We blijven investeren in onze volledige modellenrange.”

Volvo zou niet de enige zijn die zijn doelstellingen minder scherp zet. Ford – dat miljarden verliest op zijn EV-divisie – doet iets soortgelijks. En ook van Volkswagen hoorde Autovisie dat de focus meer op PHEV’s komt te liggen. “We zijn misschien te snel op de EV-kar gesprongen”, zei productbaas Kai Grünitz.